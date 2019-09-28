Yeni yasama yılı başlıyor

Akçay, "Temsilde adalet oluştu ve Meclisimiz yüksek bir temsiliyete kavuştu. Ayrıca TBMM çoğulcu yapıya da kavuştu. Hiçbir siyasi parti sayısal bakımdan kanun çıkarma gücüne sahip olmadığı için demokrasinin önemli şartlarından biri olan uzlaşma da daha kuvvetli ve belirgin hale geldi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, kuvvetler ayrılığını belirgin hale getirdiğini belirten Akçay, şunları kaydetti:

"İddia edilenlerin ve bütün kara propagandaların aksine yeni sistemde daha güçlü bir Meclis var. Eski sistemde yürütme baskındı. Hükümet tasarı sunuyordu ve bu, diğer partilerle uzlaşma aranmadan yasalaşıyordu. Şimdi uzlaşma içerisinde kanunlar çıkarılıyor. Askerlik Kanununda olduğu gibi bu sistemin devreye girdiği dönemde çıkarılan diğer bütün kanunlarda da bu yaşandı. Üçüncü Yasama Yılı'nda da böyle olacak. Bu, demokrasinin geçmişe göre daha ileri düzeye geldiğini gösterir."

- "Yasama ve yürütme arasındaki uzlaşmayı artırdı"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, Meclis'te partiler arasındaki uzlaşma kültürünün gelişmesinin aynı zamanda yasama ve yürütme arasındaki uzlaşmayı da artırdığına dikkati çekerek, bu unsurların, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilerin haksızlığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Akçay, şunları kaydetti:

"MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işlemesi hedefimizi ortaya koymuştuk. Önümüzdeki yasama yılında da bu yönde gayretlerimiz olacak. Buna yönelik İçtüzük değişiklikleri önümüzdeki dönemde gündeme gelecektir. Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop da buna yönelik görüşlerini ifade etmişti. Komisyonların görev ve yetkilerinin yeni sisteme daha uygun; yürütme ve yasama ilişkilerinin formel hale getirilmesi için İçtüzük düzenlemeleri olacak. Anayasa ve kanun değişikliklerine ihtiyaç olmayacak, sadece İçtüzük'te değişiklikler yapılacak."

