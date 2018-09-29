Yeni yasama yılı başlıyor (7)

ALPER ATALAY- HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Yeni dönemle ilgili en temel beklentimiz, toplumsal taleplerin siyasetin ana gündemi olması ve siyasetin önceliklerini şekillendirmesidir." dedi.
Bilgen, 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ciddi sorunları olduğunu ve siyasetten beklentilerin bulunduğunu söyledi.
Siyasetten beklentinin toplumsal talepler ekseninde ele alınması ve Meclisin "kangrenleşmiş sorunların" çözümü konusunda bir irade ortaya koyması gerektiğini dile getiren Ayhan Bilgen, siyasetin gündemi ile toplumun öncelikleri arasındaki makas açıldığında, siyasetin yıpranacağını ve siyasete olan güven ortadan kalkacağını belirtti.
Bilgen, "Yeni dönemle ilgili en temel beklentimiz, toplumsal taleplerin siyasetin ana gündemi olması ve siyasetin önceliklerini şekillendirmesidir." ifadesini kullandı.
- "Toplumsal kamplaşma derinleşmiştir"
Türkiye'nin bir geçiş dönemi yaşadığını öne süren Ayhan Bilgen, şöyle devam etti:
"Türkiye'de özellikle referandum süreci ve sonrasında toplumsal kutuplaşma yükselmiştir. Toplumsal kamplaşma derinleşmiştir. Bunun uzun vadede ortaya çıkaracağı, telafisi imkansız riskler vardır. Dolayısıyla siyasetin, özellikle güçlü bir denge ve denetleme sisteminin kurulması, şeffaflık ve demokratikleşme konusunda bu döneme ait riskleri görmesi ve çözüm üretmesi gerekir. Parlamentonun, siyasetin, siyasi partilerin saygınlığı ve güvenilirliği ancak bu iradeyi ortaya koymasıyla mümkün olacaktır. Yaşadığımız ekonomik krizin, dış politikadaki kaosun kargaşanın aşılabilmesinin biricik yolu bu ortak aklı inşa etmek, demokrasiyi kurumsallaştırmaktır."
Milletvekillerinin yargılama süreçlerinin Türkiye'nin geleceği açısından ciddi bir handikap oluşturduğunu savunan Bilgen, milletvekilliği düşürmeleri ve milletvekili tutuklamalarına karşı köklü bir çözümün, yeni iradenin ortaya çıkması gerektiğini dile getirdi.
Ayhan Bilgen, "Hangi partiden olursa olsun siyasetçinin kendisini tehdit veya baskı altında hissetmeden toplumun kendisine verdiği rolü oynayabilmesi gerekiyor. Yasama yılının başında İçtüzükle ilgili tartışmaların da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni demokratik anayasa konusunun da bu anlayışla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
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