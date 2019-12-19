Yeni yıla kusursuz çene hattı uygulaması sayesinde kusursuz girin

Daha pürüzsüz pudra efekti sağlayan ve cildi sıkılaştırıp çene hattı ve gıdıyı toparlayan işlemler günümüzde çok popüler. Teknolojik gelişmeler ve mezoterapi ürünlerinin her geçen gün gelişmesi ile ameliyatsız estetik işlemlerle gençleşmek ve genç kalmak artık çok daha kolay hale geldi. Medikal estetik uygulamalarının tamamında ana amacımız sizin en iyi halinize ulaşmanızı sağlamak. Birbirine benzeyen aynı donuk yüz ifadeleri olsun istemiyoruz. Minik dokunuşlarla dolgu botoks uygulamaları, cihazlarla kombinlenen minik iğneli işlemlerle ciltteki kırışıklıklar, çene hattındaki bozulmalar, gözenek genişlikleri, sivilce ve izleri tedavi edilebiliyor.

Yaz kış uygulanabilen minimal invaziv işlemlerle çok daha sağlıklı bir cilt sizi bekliyor. Uygulamalar sadece yüz için değil boyun dekolte ve el sırtı ile kombinlenerek yapıldığında yaşınızı duyanlar inanamayacak. Yeni yıla girerken yaş alalım ama yaşlanmayalım derseniz uygulamaları yaptırabilirsiniz.

Dr. Sevil Çatal

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