HABER

Yeni yıla nöbet başında girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:20 | Son Güncelleme

Kentin asayişini sağlayan polisler, muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri, yeni yıla ailelerinden yanında değil, görevlerinin başında girdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde şehrin asayişini sağlayan polisler, muhtemel bir yangına müdahale etmek için bekleyen itfaiyeciler, kaza ve hastalık gibi sağlık sorunu yaşayanları hayatta tutabilmek amacıyla saniyelerle yarışan 112 Acil Servis ekipleri, yeni yıla görevlerinin başında girdi.

AA ekibi, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ndeki, yoğun mesai arasındaki yeni yıl kutlamalarını görüntüledi.

Nöbetlerinin başında 2019'u karşılayan fedakar çalışanlar mutlu, sağlıklı, huzurlu bir yıl diledi.

-"Görev kutsaldır"

İtfaiye Çavuşu Ayhan Dağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi.

Yıllardır birçok yılbaşı ve bayramlarda nöbet tuttuğunu belirten Dağcı, 24 saat esasına dayalı olarak vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti.

"Yılbaşında ailemin yanında değil, nöbetimin başındayım" diyen Dağcı, "Herkes yılbaşı kutlar biz ise nöbetimize devam ederiz. Görev bizim için kutsaldır. Bizim için önce can güvenliği gelir. Kırklareli halkının canı, malı yani sadece insan hayatı olmayabilir, hayvan da olabilir, güvercin de olabilir, köpek olabilir her türlü canlı bizim için kutsaldır. Her türlü biz hayvanlara insanlara yardım etmekle mükellefiz, bizim görevimiz bu şekildedir." dedi.

Ambulans şoförü Zafer Gözmen ise bayramlarda ve yılbaşında da başta olmak üzere her zaman görevini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bu yılbaşında da nöbetin kendisine denk geldiğini anlatan Gözmen, "İşimizin başında olmaktan her daim gurur duyuyoruz. Seviyorum bu işi. Hastalarımıza hizmet vermekten onur ve gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Acil tıp teknisyeni Ayşe Kürekçi de yılbaşının diğer günlerden bir farkı olmadan nöbetine devam ettiğini anlattı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Yeni yıla kayak yaparak girdilerYeni yıla kayak yaparak girdiler
Bursa Emniyet Müdürü Ak: Polislerin özlük haklarında düzenleme olursa kimse bizi tutamazBursa Emniyet Müdürü Ak: Polislerin özlük haklarında düzenleme olursa kimse bizi tutamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
görev mesai Nöbet

En Çok Okunan Haberler

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

Resmen açıklandı! Burak Yılmaz...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

Herkes bebeği kurtarmaya çalışırken arkada yaptığı inanılmaz!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Yılbaşı gecesini kana buladılar! Pompalı dehşeti!

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

Reina katliamında ölenler çiçekler ile anıldı

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta alarmı!

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Meteoroloji'den çok önemli uyarı! Yılın ilk günü...

Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı!

Taksim'de hareketlilik! Tek tek arandılar

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

2019'a dikkat! Bu olaylar meydana gelecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.