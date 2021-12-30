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Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

30.12.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla girerken akla gelen ilk şey yeni yıl kutlamaları oluyor. Her yeni yılda, sevilen kişilere atılan özel mesajlar gelenek haline geldi. Donatılmış sofralar eşliğinde yeni yıl kutlanırken yakında veya uzakta herkese yeni yıl mesajı çekiliyor. Yeni yıl mesajları ile sevdiklerinize kendilerini değerli hissettirebilirsiniz. Sizin için en güzel, özel ve etkileyici yılbaşı mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları...

Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

2022 heyecanı ile yeni yıl mesajları araştırılıyor. Sevgiyi en doğru sözlerle anlatmak, hissettirmek kadar önem taşıyor. Yeni yıla girerken sevdiklerinize kendilerini değerli hissettirebilmek için en doğru sözleri sizler için araştırıp seçtik. En güzel, etkileyici yılbaşı mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları...

Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

EN ETKİLEYİCİ YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI!

2022'nin en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle...

Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. İyi seneler...

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun! Mutlu yıllar!

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması ümidiyle... Mutlu yıllar!

Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

Yeni yılda aşk, huzur, mutluluk ve sağlık diliyorum...

Yeni yılın gelmesiyle yeni umutlar içimizde yeşeriyor. Bu umutların hiçbir zaman solmaması dileğimle... Mutlu yıllar!

Elimizdekilerle yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Yeni yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

Hayatın boyunca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. Mutlu Yıllar!

Acısıyla tatlısıyla 2021 sona erdi. 2022'de daha akıllı, çalışkan, mutlu ve huzurlu olmanız dileğiyle... İyi seneler!

2021 acılarımızla, sevinçlerimizle bitiyor. 2022 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

"Yaşamın kaynağı sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!"

Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

Yeni yılda bereket, huzur, mutluluk, çeviklik sizinle olsun. Mutlu yıllar!

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

"Bu yıl da yaşanan kötü günleri geride bıraktık. Kaybettiklerimizi unutmamamız dileğiyle. Nice yıllara."

"Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. İyi seneler!"

"2022'nin bizden neler alıp neler getireceği muamma. Dileğim, sağlık, mutluluk, huzur, barış getirsin. Sevdiklerimizi, umutlarımızı, yive güzel ne varsa hayatımız da hiç birini götürmesin. Kim neyi özlüyor diliyorsa yanı başında bulsun. Masmavi bir sene olsun"

"Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!"

"Hayal olmadan büyük şeyler yapılamaz. Umarım 2022'de bütün hayalleriniz gerçekleşir."

Yeni yılbaşı mesajları! 2022 etkileyici yılbaşı kutlama mesajları

"Her güne yeni bir yaprak sakla, her yaprağa bir öykü sığdır. Mutluluk de adına, nice güzel öyküler seninle olsun."

"Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle"

"Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2022 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!"

YILBAŞI HAKKINDA

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceyi ifade etmek için kullanılır. Jülyen takvimine göre yılbaşı, Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı.

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