Yeni yılda kadınlar dudak erkekler kaş istiyor

Heyecanla beklenen yepyeni bir yıl için daha hazırlıklara başlandı. Gidilecek tatiller, giyilecek kıyafetler, hediyeler ve diğer hazırlıklara devam edilirken 2018’in son haftaları daha bakımlı ve genç bir görüntüyle yeni yılı karşılamak için güzellik uygulamalarına ayrıldı.

Geçen yıldan kalan yüzlerdeki izleri ve kırışıklıkları silmek, düşen kaşları kaldırmak ve seyrekleşen saçları saç detoksu ile yoğunlaştırmak yeni yıl için güzellik uğruna yapılan hazırlıklardan bazıları. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda tercih edilen uygulamalar farklık gösteriyor.

Güzelliğini yeni yıla taşımak isteyenlerin kalıcı güzellik uygulamalarını daha çok tercih ettiğini belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, yeni yıl için kadınların güzelliğini bakımlı bir tenin yanı sıra dudaklarıyla ortaya çıkarmak istediklerini erkeklerinse daha çok 4 boyutlu yeni kaş tasarımıyla yeni yılda ön planda olmak istediğini söyledi.

KADINLAR YENİ YILA DUDAK FARKIYLA GİRMEK İSTİYOR

Yeni yıl için kadınların güzellik uygulamalarını daha çok dudaktan yana kullanmak istediklerini belirten Didem Özkan, dudak gençleştirme ve kalıcı renklendirme uygulamalarının yeni yıl öncesi en çok tercih edilen estetik yöntemler arasında olduğunu söyledi. Didem Özkan “Kadınlar için dudaklar yeni medikal uygulamalar sayesinde son dönemlerde daha fazla öne çıkmaya başladı.