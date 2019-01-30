Yeni Yunan Savunma Bakanından Türkiye ile işbirliği mesajı

Yunanistan’da bugün Savunma Bakanlığı görevini devralan Evangelos Apostolakis, devir teslim töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, "Ege’nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum" dedi.

Yunanistan’da Panos Kammenos, Savunma Bakanlığı görevini, bugüne kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Evangelos Apostolakis’e devretti. Devir teslim töreninde konuşan yeni Savunma Bakanı Apostolakis, Türkiye’ye barış ve işbirliği mesajı gönderdi. Çiçeği burnunda Bakan "Ege’nin karşı kıyısına mütekabiliyet mesajı gönderiyorum. Çatışma yolu da var ama işbirliği yolu da var. Biz işbirliği yoluna sadığız. Komşularımıza şunu hatırlatmak isterim. Nerede işbirliği olduysa orada refah ortamı doğmuştur" dedi.

