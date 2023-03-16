Yeni Zelanda’daki 7.1 büyüklüğündeki deprem korkuttu! Tsunami uyarısı yapıldı

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS), Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS depremin 10 km derinlikte kayda geçtiğini ifade etti.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ AMA...

Depremin ardından ABD Tsunami Uyarı sistemi tsuanmi uyarısı yaptı.Uyarıda “Kermadec Adaları’nın bazı kıyıları için gelgit seviyesi için 1 metreye kadar ulaşan tsunami dalgaları mümkündür. Fiji, Yeni Zelanda ve Tonga kıyılarında tsunami dalgalarının oluşabileceği tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, Yeni Zelanda, Avustralya veya Filipinler'in geri kalanı için tsunami tehdidi olmadığını söylediler. Tsunami tehdidi daha sonra tamamen kaldırıldı. NZ Sivil Savunma yaptığı açıklamada, "Güney Kermadec Adaları'nda meydana gelen 7.1 büyüklüğündei depreminin ardından Yeni Zelanda'ya yönelik tsunami tehdidi bulunmuyor” dedi.