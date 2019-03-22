YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANI PETERS İSTANBUL'A GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, geçen hafta ülkesinde yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırıları sonrası İstanbul'a geldi. Peters'in, bugün İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Dışişleri Bakanları düzeyinde yapacağı toplantıya katılacağı öğrenildi.

"BURADA BAZI ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM"

THY'nin Jakarta-İstanbul seferini yapan tarifeli seferiyle saat 05.30 sıralarında İstanbul'a gelen Dışişleri Bakanı Peters, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Wendy Jane Hinton tarafından karşılandı. Peters burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak ziyareti hakkında bilgi verdi. Peters, "Yeni Zelanda'da geçtiğimiz hafta yaşanan trajedinin sonucunda gerçekleşen iyi bir organizasyon. Başkan Yardımcınız ve Dışişleri Bakanınızın daveti üzerine geldim. Programda benim de bir konuşmam bulunuyor, kısa zamanda hazırlanmak durumunda kaldık. Program dâhilinde değerlendirme ve Türk insanı ile istişarelerde bulunacağım, burada bazı önemli görüşmeler yapacağım" dedi.