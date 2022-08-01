Yeni Zelanda yaklaşık 2,5 yıl sonra Covid kısıtlamalarını tamamen kaldırdı ve sınırlarını açtı

Covid-19 yüzünden Mart 2020'de sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, Avustralya ile gerçekleştirdikleri kısa süreli seyahat izni dışında yabancılara sınırlarını açmamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bugün yaptığı açıklamada bunun çok önemli bir adım olduğunu ancak dünyanın pandemiyle hala mücadele ettiği için insanları güvende tutmanın öncelik olduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda'yı ziyaret edenlerin büyük kısmının tam aşılı olması zorunlu olacak ve ülkeye vardıktan sonra iki test yaptırmaları gerekecek. Ancak bugünden itibaren herhangi bir karantina uygulaması olmayacak.

Bu kapsamda Yeni Zelanda'ya giriş yapmak için vizeye ihtiyacı olanlar ve normalde öğrenci vizesiyle ülkede yaşayanlara da kısıtlamalar kalkacak.

Eğitim kurumları, sınırların açılmasıyla ülkedeki okulların ve üniversitelerin yeniden canlanmasını ve bunun ülke ekonomisine çok yararlı olmasını öngörüyor.

Devlet yayın kuruluşu RNZ’ye konuşan Yeni Zelanda Göçmenlik Ajansı’ndan Simon Sanders, ”Hemen pandemi öncesi düzeye dönmeyi beklemiyoruz. Çin’de hala birçok kısıtlama uygulanıyor dolayısıyla oradan ilk etapta çok büyük bir hareket olmayacak" diye konuştu.

Yetkililer, limanların da daha önce girişleri yasaklanan büyük yolcu gemileri ve yatların kullanımına açılacağını belirtti.

Yeni Zelanda Turizm Bakanı Stuart Nash bu kararın yerel endüstrilere çok büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Nash, ”Yolcu gemileri genelde daha sıcak olan Ekim-Nisan ayları arasında ziyaret ediyor. Yaz sezonu da tabii ki en başarılı sezonumuz. Umudumuz bundan sonra endüstrinin çok verimli bir şekilde çalışması” dedi.

Dünyada günlük Covid-19 vaka sayılarını takip eden ve sıralayan John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Yeni Zelanda şu anda yedinci sırada.

Auckland Üniversitesi ise geçen hafta yayımladığı bir çalışmada sınırların açılmasının Covid-19 vakalarının 4 katına çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

