Yeni Zelanda'da Başbakan Ardern seçimden zaferle çıktı

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in liderliğindeki İşçi Partisi, bugün düzenlenen genel seçimden zaferle ayrıldı.

Çoğu sandıktan sonuçların gelmesiyle birlikte İşçi Partisi'nin yüzde 49 oy aldığı belirtiliyor.

Partinin Yeni Zelanda'da eşine nadir rastlanan bir şekilde parlamentoda çoğunluğa kavuşması bekleniyor.

Ana muhalefet partisi, merkez sağcı Ulusal Parti ise yüzde 27 oy aldı ve yenilgiyi kabul etti.

Oylamanın Eylül ayında yapılması planlanıyordu fakat o ay tekrar ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle bir ay ertelenmişti.

Ardern seçimin ardından yaptığı konuşmada "Yeni Zelanda halkı İşçi Partisi'ne neredeyse son 50 yılın en yüksek desteğini sundu" dedi ve ekledi:

"Bu desteği çantada keklik saymayacağız. Size söz veriyorum ki, her bir Yeni Zelandalı için çalışan bir hükümet olacağız."

Ana muhalefet lideri Judith Collins ise Ardern'i tebrik etti ve "Üç yıl göz kapayana kadar gelip geçecek. Geri döneceğiz" dedi.

Yeni Zelanda'da 1996'da yeni seçim sistemine geçildiğinden beri hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu elde edememişti.