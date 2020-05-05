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  4. Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla külotla çıktı

Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla külotla çıktı

05.05.2020 14:23 | Son Güncelleme

Dunedin kentinde bir belediye meclis üyesi, video konferans uygulaması Zoom üzerinden yapılan bir toplantıya başkan ve diğer üyelerin önüne yanlışlıkla külotla çıktı. Kamerası açık olan ve toplantının başladığını fark etmeyen David Benson-Pope, 30 saniye süreyle bu halde kitapların tozunu alırken görüntülendi.

Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla külotla çıktı

Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde bir belediye meclis üyesi, video konferans uygulaması Zoom üzerinden yapılan bir toplantıya başkan ve diğer üyelerin önüne yanlışlıkla külotla çıktı.

Kamerası açık olan ve toplantının başladığını fark etmeyen David Benson-Pope, 30 saniye süreyle bu halde kitapların tozunu alırken görüntülendi.

Üç dönem İşçi Partisi milletvekilliği ve 2004'te bakanlık yapan 70 yaşındaki Benson-Pope, toplantıya bilerek böyle katılmadığını fakat çalışma arkadaşlarını ve videoyu izleyenleri "eğlendirdiği için memnun olduğunu" söyledi.

Benson-Pope, daha önceki Zoom görüşmesinde kitaplığının tozlu göründüğünü fark ettiğini ve yeni toplantı öncesinde toz almaya karar verdiğini belirtti.

'Kamera ayarlarınızı kontrol edin'

Üzerinde gömlek ve ceket olan belediye meclis üyesi, pantolonunu giymeye zaman bulamadan toplantının ortasında kaldı.

Benson-Pope, internetten bu şekilde görüşme yapanlara, uygunsuz durumda yakalanmamaları için video ayarlarını kontrol etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda'da belediye meclisi oturumları internet üzerinden yapılıyor.

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