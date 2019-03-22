Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar Almanya’da anıldı

Yeni Zelanda’da cami saldırısında katledilen Müslümanlar, Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen törenle anıldı.

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DITIB) bağlı Merkez Cami’de Yeni Zelanda’da camilere yapılan saldırılarda ibadet esnasında katledilen 51 Müslüman için anma töreni düzenledi. Köln DITIB Merkez Cami avlusunda gerçekleştirilen anma töreninde katledilen Müslümanların resimli özgeçmişleri ile 51 kişinin anısına 51 seccade sergilendi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşma yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, "Biliyoruz ki, terörün dini yoktur. Senin veya benim teröristim diye bir şey yoktur. Terör hiçbir sebep terörü haklı gösteremez. Hele hele masum sivilleri hedef alırsa bu hiç olamaz. Çünkü şiddet kullanılarak hayatlarına son verilen her kişi, arkasında derin yaralar bırakmaktadır" dedi.

Korumasız insanlara karşı terör eylemi gerçekleştirildiğini belirten Türkmen, "Her terör mağdurunu anmak için onların bıraktığı boşluğu sembolize etmesi açısından seccadeleri serdik ve boş bıraktık. Böylece katledilen çocukları, kadınları ve erkekleri, karı-kocaları ve dedelerle nineleri anmak istedik. Yaşları 3 ile 71 arasındaki küçük çocukları, öğrencileri, akademisyenleri, işçileri, doktorları ve mühendisleri anıyoruz. Acımız sonsuz. Olayın anlaşılması mümkün değil. Allah böylesi şeylerin tekrarından bizleri korusun" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliğine Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes, Köln Ehrenfeld Belediye Başkanı Josef Wirges, DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile cami cemaati ve çevrede oturan Alman komşularda katıldı.

