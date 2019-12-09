Yeni Zelanda'da yanardağ lav püskürtmeye başladı, çok sayıda kişiden haber alınamıyor

Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağlarından White Island, lav püskürtmeye başladı.

Volkan yerel saatle 14:30'da patlamadan kısa süre önce, bir grup turist çevrede yürürken görülmüştü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yanardağın etrafında 100 kişinin olduğunu sandıklarını söyledi.

Jacinda Ardern, çok sayıda kişiden haber alınamadığını açıkladı.

New Zealand Herald gazetesi ise yaralananlardan çoğunun bir yolcu gemisiyle günübirlik bir tur için adayı ziyaret eden turistler olduğunu yazdı.