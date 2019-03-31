/yeniden/ GÜLŞEN BUBİKOĞLU OYUNU KULLANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İSTANBUL,(DHA)

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu oyunu Beykoz'da kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun, önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum" dedi.

Gülşen Bubikoğlu, Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda 1279 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bubikoğlu, "Ülkeye hayırlı olsun. Önemli bir seçim. Hepimiz için güzellikler, demokrasi, iyilikler getirsin diyorum. Oyumuzu kullandık çok şükür" dedi. Bubikoğlu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:

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-Bubikoğlu'nun gelişi

-Oyunu kullanması

-Açıklama yapması

