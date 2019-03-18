HABER

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:31 | Son Güncelleme

Nevşehir ve Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniden örgütlenmeye çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Nevşehir'deki yapılanmasını aktif hale getirmek için çalıştıkları tespit edilenlere yönelik Nevşehir ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde Nevşehir il sorumlusu H.S, sözde il ablası G.Y. ile F.S, İ.A, Y.G, M.Y, F.Ş, Ö.A, T.E, G.E, İ.M, R.P, U.A, A.E, Y.Ç, S.Y, U.A. ve M.Ö, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda, Nevşehir'de 15, Kayseri'de 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Evlerinde 54 bin 550 dolar ile 95 bin 610 lira ve çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayınlar ele geçirilen zanlıların, örgüt üyelerinin aktif hale gelebilmesi çalıştıkları, örgüte finansal destek sağladıkları, bazı örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını sağladıkları, örgüt üyesi olmaktan tutuklu bulunanların ailelerine maddi destek sağladıkları ve yabancı uyruklular adına kayıtlı ikinci bir GSM hattı kullandıkları tespit edilmişti.

(AA)

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler
- Hadımköy'de fabrika yangını- Hadımköy'de fabrika yangını
Tokat'ta şehit mezarlarına karanfilTokat'ta şehit mezarlarına karanfil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon Nevşehir Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Yaşlı çifte bunu yapan insan olamaz!

Günlük burç yorumları 18 Mart Pazartesi (Mart ayı burç yorumları)

Ay Aslan burcunda ilerliyor!

Bu minarenin camisi yok! Gören şaşıp kalıyor

Bu minarenin camisi yok! Gören şaşıp kalıyor

'Ölümüne serinlik' sezonu açıldı!

'Ölümüne serinlik' sezonu açıldı!

Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.