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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'den seçimlerle ilgili çarpıcı sözler! 'Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum' diyerek açıkladı

05.01.2024 22:51 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin mevcutta İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğini ifade eden Altınöz seçimlerde birinci parti olacaklarını ifade etti. Altınöz 'İstanbul'a aday olacak mısınız?' sorusuna da yanıt verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz'den seçimlerle ilgili çarpıcı sözler! 'Şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum' diyerek açıkladı

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken siyasetin gündemi de hareketlendi. Parti ve ittifakların adayları merak edilirken yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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AK Parti'nin mevcutta İstanbul ve Ankara'yı kaybettiğini ifade eden Altınöz, "Sürpriz parti Yeniden Refah'tır. İnşallah bu seçimlerde de birinci parti olacağız. Bunu da şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi. Altınöz 'İstanbul'a aday olacak mısınız?' sorusuna da yanıt verdi.

"LİDER PARTİ DURUMUNDAYIZ"

Altınöz, "Siz 'Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak, işbirliği adayı olarak Yeniden Refah Partisi'nin adayı mı çıksın?' diyorsunuz, talep bu yönde mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Efendim, doğrudur. Bizde bu talebi şöyle paylaşıyoruz. Şu anda AK Parti İstanbul ve Ankara'da kaybetmiş durumda. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da ise Yavaş CHP'yi temsilen belediye başkanı. Yani AK Parti zaten kaybetmiş. Biz de lider parti durumundayız, görüyorsunuz rakamları.

Sürpriz parti Yeniden Refah'tır. İnşallah bu seçimlerde de birinci parti olacağız. Bunu da şimdiden tüm kamuoyu ile paylaşıyorum."

'ADAY MISINIZ?' SORUSUNUNA BU YANITI VERDİ

Altınöz, "Yeniden Refah Partisi adına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday mısınız?" sorusuna ise "İstanbul gibi bir şehire kim aday olmaz ki? İstanbul’a da, Türkiye’de önemli illerde büyükşehir belediye başkanlığı yapmayı kim istemez?" yanıtını verdi.

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Yerel seçim Yeniden Refah Partisi
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