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Yeniden seçilen Saygılı omuzlarda taşındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:28 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı.

Kırıkkale’de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Saygılı kazandı. Binlerce kişi Atatürk Anıtı önüne akın ederek kutlamalara başladı. Saygılı’yı bir süre omuzlarda taşıyan vatandaşlar daha sonra araçlarıyla birlikte konvoy yaptı.
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri sona erdi. Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Mehmet Saygılı 2’nci kez kazandı. 15 Temmuz ve Cumhuriyet Meydanı’na akın eden binlerce vatandaş bir süre Başkan Saygılı’yı omuzlarda taşıdı. AK Parti seçim müzikleriyle coşkulu kutlamada havai fişekleri atıldı. Buradaki kutlamanın ardından vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.
Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Saygılı, “Gurur duyduğum değerli hemşehrilerim. Kırıkkaleli olduğumdan gurur duyuyorum. Şimdi şükretme zamanı. Elhamdülillah. Rabbim bize bu günleri gösterdi. Kırıkkale bir defa daha zaferle bizim önümüze geldi. Uzunca bir zamandır seçim sürecindeydik. Seçim süreci nihayet bugün sona erdi. Bu aziz Kırıkkaleli hemşehrilerimiz bize bir defa daha görev verdi” dedi.
Saygılı, “Konuşmalarımda sizlere hizmetkar olmak istediğimi söyledim. Biliyorsunuz ki, dua ettim. Eğer sizlere hizmetkar olmaktan başka bir amacım varsa Allah bana nasip etmesin dedim. Rabbime şükrediyorum şimdi ki, sizlere hizmetkar olabilme onurunu bana nasip etti. ‘Gel bu aziz Kırıkkaleli hemşehrilerine 5 yıl daha hizmet et dedi. Hiç şüpheniz olmasın ki, son halime kadar hatta görevde olayım, olmayayım bu kardeşiniz bu kardeşiniz sizin emrinizde. Hiç şüpheniz olmasın. Bize oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Hepimiz duygu yüklüyüz” diye konuştu.
Bugün çok büyük bir zafer kazandıklarını belirten AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bugün Kırıkkale’de AK Partinin lambasını yaktığınız için Allah sizlerden razı olsun" dedi.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise, "Saygı değer hemşehrilerim kazamız mübarek olsun hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın" diye konuştu.

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