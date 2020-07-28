Yeniden ziyarete açılacak Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı tarihi!

Türkiye’deki önemli inanç turizmi merkezlerinden bir tanesi olan Sümela Manastırı için 2016 yılında başlatılan restoran çalışmaları nihayet tamamlandı. Sümela Manastırı 2015 yılında kaya düşme riskine karşılık ziyarete kapatılmıştı. Bir süredir Sümela Manastırı açıldı mı soruları vatandaşlar tarafında soruluyordu. Sümela Manastırı içi için gerçekleştirilen çalışmaların da tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılmasının beklendiği bir törenin ardından tekrar ziyarete açılacak. 2000 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Sümela Manastırı özellikleri!
Karadeniz turlarının vazgeçilmez turistik noktası olan manastır ile ilgili olarak Sümela Manastırı hangi şehirdedir sorusu da soruluyor. Sümela Manastırı, Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü yapıya ulaşım ise biraz zorlu. Sümela Manastırı; Maçka ilçesinde bulunan Altındere vadisinin sınırları içindeki Meryem Ana Deresi’nin batı yamaçlarında yer alan Kara tepesinin üstünde konumlanıyor. Deniz seviyesinden ise 1.150 m yükseklikte bulunuyor.
Sümela Manastırı nerede konusunun yanı sıra manastırın merdivenleri de araştırılıyor. Sümela Manastırı dar ve uzun merdivenleri ile biliniyor. Sümela Manastırı’na kaç merdivenle çıkılır sorusu da merak ediliyor. Sümela Manastırı’na giriş 62 basamaklı merdivenler ile yapılıyor.
Sümela Manastırı halk arasında Meryem Ana ismi ile de biliniyor. Rum Ortodoks manatır ve kilise kompleksi olan Sümela Manastırı inşasının MS 365-395 tarihlerine dayandığı düşünülüyor. Sümela Manastırı kim yaptı sorusu da araştırılıyor. Manastırda bulunan fresklerde sıkça yer alan ve özel bir önem verildiği anlaşılan Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un manastırın gerçek kurucusu olduğu düşünülüyor. Anadolu’da oldukça sık rastlanan ve Kapadokya kiliselerinin tarzında yapılmış olan Sümela ile ilgili olarak kilisenin ilk kuruluşu ve manastıra dönüştürülüşü ile arasında bin yıllık bir dönem olduğu sanılıyor ancak bu konuda fazla bir bilgi bulunmuyor. Sümela Manastırı kaç yılda yapıldı sorusunun da aynı şekilde yapı çok eskilere dayandığı için net bir cevabı bulunmuyor.
Sümela Manastırı içi freskleriyle oldukça ünlü. Kilisenin içindeki Meryem figürleri, Gürcüler tarafından kullanılan Gürcü madonna şeklinde resmediliyor. Kilisenin güney duvarında üstte Meryem’in doğuşu ve mabede sunuluşu, tebliğ, İsa’nın doğuşu, mabede sunuluşu ve hayatı, altta ise İncil’den resimler yer alıyor. Güney kapısında Meryem’in ölümü ile havariler, doğuya bakan kısımda Genesis, Adem’in yaratılışı, Havva’nın yaratılışı, Tanrı’nın tembihi, İsyan, Cennetten kovulma, Thomas’ın şüphesi, Kabirde bir melek, Nikaia konsili, Apsis kısmın dışında da Mikail ve Cebrail bulunuyor. Şapeldeki freskler 18. yüzyıl başlarına tarihleniyor ve üç ayı devire ait üç tabaka görülüyor.
Sümela Manastırı’nın yapılışı ile ilgili olarak bir efsane bulunuyor. Sümela Manastırı’nı kimler yapmış sorusuna farklı bir çerçeveden yanıt veren efsane, Karadeniz Rumları arasında sıkça anlatılıyor. Buna göre; Atinalı Barnabas ile Sophronios isimli iki keşiş aynı rüyayı görüyorlar. Rüyalarında İsa’nın öğrencilerinden olan Aziz Luka tarafından yapılan üç Panagia ikonundan Meryem’in bebek İsa’yı tuttuğu ikonun yer aldığı konum olarak Sümela’yı görüyorlar.
Bu rüyanın üstüne iki keşiş birbirlerinden habersiz bir şekilde deniz yolunu kullanarak Trabzon’a geliyorlar. Sümela Manastırı’nda karşılaştıklarında gördükleri rüyayı birbirlerine anlatıyorlar ve kilisenin temelini atıyorlar.