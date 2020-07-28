Yeniden ziyarete açılacak Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı tarihi!

Türkiye’deki önemli inanç turizmi merkezlerinden bir tanesi olan Sümela Manastırı için 2016 yılında başlatılan restoran çalışmaları nihayet tamamlandı. Sümela Manastırı 2015 yılında kaya düşme riskine karşılık ziyarete kapatılmıştı. Bir süredir Sümela Manastırı açıldı mı soruları vatandaşlar tarafında soruluyordu. Sümela Manastırı içi için gerçekleştirilen çalışmaların da tamamlanmasının ardından Sümela Manastırı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katılmasının beklendiği bir törenin ardından tekrar ziyarete açılacak. 2000 yılından beri UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. İşte Sümela Manastırı özellikleri! Sümela Manastırı nerededir? Karadeniz turlarının vazgeçilmez turistik noktası olan manastır ile ilgili olarak Sümela Manastırı hangi şehirdedir sorusu da soruluyor. Sümela Manastırı, Trabzon’un Maçka ilçesinde yer alıyor. Dünyaca ünlü yapıya ulaşım ise biraz zorlu. Sümela Manastırı; Maçka ilçesinde bulunan Altındere vadisinin sınırları içindeki Meryem Ana Deresi’nin batı yamaçlarında yer alan Kara tepesinin üstünde konumlanıyor. Deniz seviyesinden ise 1.150 m yükseklikte bulunuyor.

Sümela Manastırı nerede konusunun yanı sıra manastırın merdivenleri de araştırılıyor. Sümela Manastırı dar ve uzun merdivenleri ile biliniyor. Sümela Manastırı’na kaç merdivenle çıkılır sorusu da merak ediliyor. Sümela Manastırı’na giriş 62 basamaklı merdivenler ile yapılıyor. Sümela Manastırı tarihi Sümela Manastırı halk arasında Meryem Ana ismi ile de biliniyor. Rum Ortodoks manatır ve kilise kompleksi olan Sümela Manastırı inşasının MS 365-395 tarihlerine dayandığı düşünülüyor. Sümela Manastırı kim yaptı sorusu da araştırılıyor. Manastırda bulunan fresklerde sıkça yer alan ve özel bir önem verildiği anlaşılan Trabzon İmparatoru III. Aleksios’un manastırın gerçek kurucusu olduğu düşünülüyor. Anadolu’da oldukça sık rastlanan ve Kapadokya kiliselerinin tarzında yapılmış olan Sümela ile ilgili olarak kilisenin ilk kuruluşu ve manastıra dönüştürülüşü ile arasında bin yıllık bir dönem olduğu sanılıyor ancak bu konuda fazla bir bilgi bulunmuyor. Sümela Manastırı kaç yılda yapıldı sorusunun da aynı şekilde yapı çok eskilere dayandığı için net bir cevabı bulunmuyor.