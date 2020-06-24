Yenidoğan bebeklerde göbek bağı bakımı nasıl yapılmalı?

Bebeğe hem ruhen hem de bedenen konak olan annelerimiz hamilelik sürecinde bebeğini göbek bağı ile besler. Bu yüzden göbek bağı, bakımı ve doğumdan sonra bu bağın düşmesi sonrasında oluşan değişimler önem arz ediyor.
Göbek kordonu adı verilen bağ; anne ile bebek arasında köprü görevi olan bir yapıdır. Bebeğin göbeğinden annenin plasentası arasında bulunur ve yaklaşık 50 cm'dir. Bu bağ plasentaya bağlanır ve jelatinimsi bir yapıdadır. Annenin hamilelik sürecinde yediği içtiği her şey bebeğe kordon aracılığı ile iletilir. Bunun yanında oksijen ve gerekli bileşenler (vitamin, mineral, büyük moleküller) yine bağ aracılığı ile bebeğe iletilir. Gebelik süresince bu kordondan beslenen bebek büyür ve gelişir. Kordonun görevini doğru yapması ve bebeğe zarar vermemesi gerekir. Aksi halde bebeğin gelişiminde anormallik, erken doğum, geçici veya kalıcı engeller oluşabilir.
Anne adayı hamilelik süresinde zararlı alışkanlıklarına devam ediyorsa veya kötü besleniyorsa, bu durum bebeğe de yansır. Çünkü gebelik sürecinde anne ve bebek ortak bir yaşam sürer. Bu ortaklık ise göbek kordonu ile sağlanır. Bebeğin doğumu sırasında kordon klempe edilir. Bu kısımdan 2 veya 3 santim ilerisinde ise kordon kesilir. Böylece bebek artık kendi ciğerlerinden nefes alırken, anne sütü veya mama ile de beslenir. Kordonun hiçbir işlevi kalmaz. Doğumdan sonra normal şartlarda göbek kordonunun kuruyup düşmesi beklenir. Fakat bazı durumlarda göbek bağı düşmesi gerçekleşmez.
Göbek kordonu her bebekte farklı zamanlarda düşer. Bu durumun nedeni göbek bağının düşmesi öncesinde bebeğe nasıl bakıldığı ile alakalıdır. Normal şartlarda bebek doğduktan sonra klempe edilerek kesilen göbek kordonu bir aparat ile bağlanır. Bu kısım mikrop kapmaya ve iltihaplanmaya çok müsaittir. Bu kısmın sürekli olarak steril edilmesi gerekir. Bunun yanında kesilen kordon kısmının açık bırakılması ve hava aldırılması gerekir. Bu sayede kuruyarak kendiliğinden düşer.
Doğumdan yaklaşık 15 gün sonra kordonun düşmesi beklenir. Göbek bağı düştükten sonra kanama olabilir. Bu durum normal kabul edilir. Fakat kanamanın yoğun olması ve irin gelmesi halinde sorun vardır. Böyle bir durumda bebeğin mutlaka bir doktora götürülmesi gerekir. Keza göbek kordonunun 1 aydan fazla düşmediği durumlarda da doktora başvurmak gerekir.
Göbek kordonu temizliği doğru bir şekilde yapılırsa bebek doğduktan 15 gün içinde düşmesi beklenir. Fakat bazı yanlış davranışlar sonucunda kordonun erken veya geç düşme durumu oluşur. Yenidoğan göbek bağı bakımının doğru bir şekilde yapılması gerekir. Doğumdan sonra her gün iki defa %70'lik alkollü solüsyon ile kordon çevresinin temizlenmesi gerekir. Kordon temizlendikten sonra mutlaka açık bırakılması gerekir. Fakat bazı anneler bu kısmı gazlı bez, pomad veya çeşitli bebek pudraları ile kapatır. Bazı anneler ise batikon sürerek temizlemeye çalışır.
Bu tür durumlar kordonun enfeksiyon kapmasına ve iltihaplanmasına neden olur. Yine bebeği kordon varken banyo yaptırdığınızda o bölgeyi fazlaca sabunlu veya nemli bırakmak da enfeksiyona neden olur. Oysaki, kordon ve çevresinin kuru bırakılması ve gün aşırı silinmesi ile 15 gün içinde kordonun düşmesi gerekir.
Göbek kordonu düştükten sonra o bölgede bir çukurluk oluşur. Bu kısım göbek deliği olan kısımdır. Bölgede ilk başlarda hafif bir kanama veya akıntı olabilir. Bu durumda o bölgenin temiz bir pamuk ile sık sık temizlenmesi gerekir. Bebeği yıkadığınızda ise o bölgenin mutlaka sabundan arındırılmış ve temiz bir bezle kurutulmuş olması gerekir. Yine bebeğin altını bağlarken göbek kısmının altından bağlamak önem taşır. Mümkün olduğunca bölgeyi kuru ve hijyenik tutmaya çalışmalısınız.
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