Yenidoğan bebeklerde göbek bağı bakımı nasıl yapılmalı?

Bebeğe hem ruhen hem de bedenen konak olan annelerimiz hamilelik sürecinde bebeğini göbek bağı ile besler. Bu yüzden göbek bağı, bakımı ve doğumdan sonra bu bağın düşmesi sonrasında oluşan değişimler önem arz ediyor.

Göbek bağı nedir ve ne işe yarar?

Göbek kordonu adı verilen bağ; anne ile bebek arasında köprü görevi olan bir yapıdır. Bebeğin göbeğinden annenin plasentası arasında bulunur ve yaklaşık 50 cm'dir. Bu bağ plasentaya bağlanır ve jelatinimsi bir yapıdadır. Annenin hamilelik sürecinde yediği içtiği her şey bebeğe kordon aracılığı ile iletilir. Bunun yanında oksijen ve gerekli bileşenler (vitamin, mineral, büyük moleküller) yine bağ aracılığı ile bebeğe iletilir. Gebelik süresince bu kordondan beslenen bebek büyür ve gelişir. Kordonun görevini doğru yapması ve bebeğe zarar vermemesi gerekir. Aksi halde bebeğin gelişiminde anormallik, erken doğum, geçici veya kalıcı engeller oluşabilir.

Anne adayı hamilelik süresinde zararlı alışkanlıklarına devam ediyorsa veya kötü besleniyorsa, bu durum bebeğe de yansır. Çünkü gebelik sürecinde anne ve bebek ortak bir yaşam sürer. Bu ortaklık ise göbek kordonu ile sağlanır. Bebeğin doğumu sırasında kordon klempe edilir. Bu kısımdan 2 veya 3 santim ilerisinde ise kordon kesilir. Böylece bebek artık kendi ciğerlerinden nefes alırken, anne sütü veya mama ile de beslenir. Kordonun hiçbir işlevi kalmaz. Doğumdan sonra normal şartlarda göbek kordonunun kuruyup düşmesi beklenir. Fakat bazı durumlarda göbek bağı düşmesi gerçekleşmez.