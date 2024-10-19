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  4. Yenidoğan çetesinin bebeği ölen aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı! "Kimsesizler mezarlığına gömeriz"

Yenidoğan çetesinin bebeği ölen aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı! "Kimsesizler mezarlığına gömeriz"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
19.10.2024 12:23
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Yenidoğan çetesine ilişkin hazırlanan iddianamedeki yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Çete üyelerinin bebeği ölen yabancı uyruklu bir aileden para istedikleri, parayı alamayınca da mağdur aileyi "Kimsesizler mezarlığına gömeriz" diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

Yenidoğan çetesinin bebeği ölen aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı! "Kimsesizler mezarlığına gömeriz"

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ''yenidoğan çetesi"ne ilişkin hazırlanan iddianamede kan donduran skandallar detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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2 KAT FAZLA PARA İSTEMİŞLER!

İddianamede ismi geçen şüphelilerin aralarında geçen görüşmelerde, özel bir hastanede hemşire olan çete üyesi Hasan Basri Gök'ün yabancı uyruklu bir çocuğun doğumu sonrasında aileden günlük 5 bin lira para istediği ortaya çıktı. Birinci Hastanesi'ne sevki yapılacak olan bebeğin hastanede günlüğü 2 bin 500 TL'den yatırılacağı, ancak örgüt içerisindeki şahısların bebeğin ailesine hastanenin günlük 5 bin TL para istediğini söylediği ve bebeğin ailesinden yarı yarıya kazanç elde etmek istedikleri öğrenildi.

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Ailenin parayı hemen veremeyeceğini söylemesi üzerine örgüt lideri Fırat Sarı’nın Hasan Basri Gök’e para göndererek hastaneye 5 günlük yatış için, 12 bin 500 TL para yatırmasını söylediği ve aileden daha sonra 5 günlük yatış için 25 bin TL para istedi. Bebeğin ölmesinin ardından da Hasta Hakları işlemlerine bakan Emine Avcı'nın durumu anlayıp şikayetçi olacağını söylediği ortaya çıktı.

"KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMERİZ"

Ailenin parayı ödememesi üzerine ve Emine Avcı'nın şikayet etmesi üzerine hastanenin vefat eden bebeğin çıkışını yapmadıkları iddianamede yer aldı. Hasan Basri Gök'ün “Parayı getirmezseniz çocuğu vermeyiz. Kimsesizler mezarlığına gömeriz” sözleriyle aileyi tehdit ettiği belirtildi.

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Yabancı uyruklu aileinin İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayeti sonrasında hastanede bulunan çete üyeleri, hayatını kaybeden bebeğin cansız bedenini aileye vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
yenidoğan çetesi
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