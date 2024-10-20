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Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı! Yenidoğan skandalında adı geçiyordu... İşte saldırı sonrası görüntüler

20.10.2024 10:38
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Yenidoğan bebeklerin para uğruna ölüme terk edilmesi gibi akılalmaz bir skandal 7'den 70'e hemen herkesi öfkelendirdi. Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında skandala karışan hastanelerin ruhsatları bir bir iptal edilirken vatandaşlar ise kendince hınçlarını çıkarıyor. Ruhsatı iptal edilen hastanelerden biri olan Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'ndeki görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Vatandaşlar o hastaneden hıncını böyle aldı! Yenidoğan skandalında adı geçiyordu... İşte saldırı sonrası görüntüler

Gözünü para hırsı bürüyen sözde sağlıkçıların dünyaya yeni gelen bebeklerin ölümüne neden olmasının yarattığı infial günden güne büyüyor. Hastaneler kapatıldı, hemşireler, 112 çalışanları, doktorlar hakkında yargı süreci başlatıldı. Ancak vatandaşların öfkesi dinmek bilmeyince hastaneye bir de saldırı gerçekleşti.

9 HASTANENİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Yenidoğan çetesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle iş birliği içerisindeydi. Bebek acil hastaları önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ediliyor, böylece haksız kazanç sağlanıyordu. Bu sırada yaşamını yitiren bebekler oldu.

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 9 özel hastanenin yönetimine ruhsat iptal kararı tebliğ edildi. Bu kapsamda Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yazı gönderildi. Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi.

AA-20241019-35958585-35958581-YENIDOGAN_CETESI_SORUSTURMASINDA_ISTANBULDAKI_9_OZEL_HASTANENIN_RUHSATI_IPTAL_EDILDI

HASTANEYİ TAŞLADILAR

Ruhsatların iptal edilmesi öfkeyi dindirmedi. Soruşturmada adı geçen Bağcılar Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'ne vatandaşlar saldırı düzenledi.

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Hastanenin taşlanarak camlarının kırıldığı, Ekol TV'nin paylaştığı görüntü sosyal medyada ses getirdi.

BEYLİKDÜZÜ MEDILİFE HASTANESİ'NDEKİ HASTALAR SEVK EDİLİYOR

Öte yandan soruşturmada adı geçen Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi'ndeki hastaların taburcu ve sevk işlemleri sürüyor.

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AA'nın aktardığına göre; yetişkin hastalardan bazıları, birkaç gün içinde taburcu edilecekleri ve sağlıklı oldukları gerekçesiyle ailelerinin eşliğinde hastaneden çıkarak evlerine gitti.

Tedavisi devam eden hastalar içinse Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla sevk işlemleri sürüyor. Hastalar arasındaki bebekler için de içerisinde kuvöz de bulunan "yenidoğan ambulansları" görev alıyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
hastane yenidoğan çetesi Medilife Hastanesi
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