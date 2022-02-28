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Yepyeni bir görünüm için botlarınızı taşlarla süsleyin!

28.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski bot ve ayakkabılarınızı atmaya kıyamıyor ama tekrar giyecek kadar da beğenmiyorsanız sizi böyle alalım! Birkaç ufak stil tüyosuyla eskisinden bile daha güzel botlara sahip olabilirsiniz. İşte hem eğlenceli vakit geçirmek hem eşi benzeri olmayan yepyeni botlara sahip olmak için bilmeniz gereken detaylar!

Yepyeni bir görünüm için botlarınızı taşlarla süsleyin!

Bir silikon tabancası, birkaç renkli boncuk ve biraz istek! İhtiyacınız olanlar sadece bu kadar. İnanın, rengarenk ve eşsiz işlemeler yapabilmek için çok yetenekli olmaya gerek yok. Biraz vakit ayırarak eski botlarınızı ya da kullanmaktan sıkıldığınız ayakkabılarınızı çok daha şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Süsleme yaparken kullanabileceğiniz birçok malzeme var. İnternetten çeşitli süsleme örneklerine bakarak fikir alabilir ya da tamamen hayal gücünüze güvenebilirsiniz. İşte size botlarınızı yenilemek için fikir verebilecek birkaç süsleme örneği!

  1. TAŞLARIN IŞILTISINDAN YARARLANIN

Botlarınızı yepyeni bir görünüm için taşlarla süsleyin

Eskiyen ya da yıpranan botları ışıltılı bir dokunuşla bambaşka bir hale getirmeye ne dersiniz? Kendini daha iyi göstermesi için beyaz renkli taşlı boncukları koyu renk botlarınızda kullanabilirsiniz. Botlarınızın üzerinde rastgele bir desen oluşturabileceğiniz gibi çiçek, yıldız, kalp gibi desenler de çizebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey referans alacağınız şekli kalemle botunuza çizmek! Daha sonra silikon tabancası ya da kuvvetli bir yapıştırıcı kullanarak dikkatli bir şekilde yapıştırabilirsiniz.

  1. KUM BONCUKLARLA YETENEĞİNİZİ KONUŞTURUN

Botlarınızı yepyeni bir görünüm için taşlarla süsleyin

Rengarenk kum boncukların güzelleştiremeyeceği hiçbir şey yok! Benzersiz tasarımları evde kendi başınıza kolayca yapabilirsiniz. Taba rengi süet botlarınız için yeşil, mavi ve turuncu boncuklar şahane olmaz mı? Süet botunuza hafifçe bastırarak çizdiğiniz taslağın üzerine kum boncukları yapıştırabilirsiniz. Süsleme işlemini botunuza zarar vermeyecek büyüklükte bir iğneyle işleme yaparak da tamamlayabilirsiniz. Seçim sizin!

  1. BOTLARI BİRAZ HAREKETLENDİRELİM

Botlarınızı yepyeni bir görünüm için taşlarla süsleyin

Bu süsleme tekniği tamamen hayal gücünüze kalmış! Dilediğiniz büyüklük ve renkteki boncukları seçip sağlam bir ipe dizin, kalın bir misina ipi bu işlem için oldukça uygun. Biraz daha sağlam olsun istiyorsanız kargaburnu kullanarak boncukları bir zincire de geçirebilirsiniz. Siyah bir botu hareketlendirmek için renkli taşlar, deniz kabukları veya şekilli boncuklar kullanabilirsiniz. Daha sonra herhangi bir takı dükkanında kolaylıkla bulabileceğiniz kolye klipslerini boncukları dizdiğiniz iplerin ucuna yerleştirin. Hazırladığınız süslemeyi botun yan kısmında kullanabilir ya da önüne takabilirsiniz. İşte bu kadar kolay!


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