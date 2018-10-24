Yepyeni bire bir 101 heyecanı Çanak 101 Okey’de başladı!

Mynet tarafından geliştirilen ve en popüler 101 Okey oyunu olan Çanak 101 Okey, 2 kişilik Düello modu ile sizlere yepyeni bir oyun deneyimi vaadediyor. Hem 2 kişiyle başlayabildiğiniz için okeye dördüncü beklemiyorsunuz hem de çok daha hızlı bir oyun keyfi yaşıyorsunuz.

Dijital okey oyunları milyonlarca insanı farklı alemlere taşıyarak zihinlerini dinlendirmeye yardımcı oluyor. Herkes yoğun hayat temposunun içinde zihnini ve ruhunu başka yönlere çekip rahatlama ihtiyacı hissediyor. Peki dijital oyunlar hangi yönleriyle oyuncuların kalbini çeliyor dersiniz? Taşların büyülü dünyası mı, vakit geçirme arzusu mu yoksa sosyalleşmenin bir yolu mu? Bütünsel olarak düşünüldüğünde bunların hepsini sıralayabiliriz.

Kazanmaya hazır olun!

Tamamen ücretsiz olan 101 Çanak Okey oyununu size hediye edilen çiplerle oynayabiliyorsunuz. Hem arkadaşlarınızla hem de en iyi 101 Okey oyuncularıyla karşılıklı yarışabiliyorsunuz. 101 oyununa yeni bir soluk getiren 101 Düello modu klasik 101 Okey oyunundan farklı olarak 2 kişiyle ve tek deste taşla oynanıyor. Elinizdeki perlerin toplamı 51 olduğunda taşlarınızı açabiliyorsunuz. Eğer ıstakanızdaki 21 taşın tamamını yere açarsanız ya da yerdeki taşlar bittiğinde elinizdeki taşların toplamı rakibinizinkilerden daha az ise oyunu ve çipleri siz kazanıyorsunuz.

Daha az taş, daha büyük heyecan!