HABER

Yepyeni bire bir 101 heyecanı Çanak 101 Okey’de başladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en sevilen oyunu nedir desek bir çoğunuzun aklına hemen Okey gelecektir. Hala popülerliğini koruyan Okey, yıllar boyu erkeklerin kahvehanelerde kadınların da yazlık çay bahçelerinde en çok oynadıkları oyundu. Okey’in bir versiyonu olan 101 Okey ise bilgisayar ve cep telefonu oyunu olarak son zamanlarda daha popüler hale geldi.

Yepyeni bire bir 101 heyecanı Çanak 101 Okey’de başladı!

Mynet tarafından geliştirilen ve en popüler 101 Okey oyunu olan Çanak 101 Okey, 2 kişilik Düello modu ile sizlere yepyeni bir oyun deneyimi vaadediyor. Hem 2 kişiyle başlayabildiğiniz için okeye dördüncü beklemiyorsunuz hem de çok daha hızlı bir oyun keyfi yaşıyorsunuz.

Dijital okey oyunları milyonlarca insanı farklı alemlere taşıyarak zihinlerini dinlendirmeye yardımcı oluyor. Herkes yoğun hayat temposunun içinde zihnini ve ruhunu başka yönlere çekip rahatlama ihtiyacı hissediyor. Peki dijital oyunlar hangi yönleriyle oyuncuların kalbini çeliyor dersiniz? Taşların büyülü dünyası mı, vakit geçirme arzusu mu yoksa sosyalleşmenin bir yolu mu? Bütünsel olarak düşünüldüğünde bunların hepsini sıralayabiliriz.

Kazanmaya hazır olun!

Tamamen ücretsiz olan 101 Çanak Okey oyununu size hediye edilen çiplerle oynayabiliyorsunuz. Hem arkadaşlarınızla hem de en iyi 101 Okey oyuncularıyla karşılıklı yarışabiliyorsunuz. 101 oyununa yeni bir soluk getiren 101 Düello modu klasik 101 Okey oyunundan farklı olarak 2 kişiyle ve tek deste taşla oynanıyor. Elinizdeki perlerin toplamı 51 olduğunda taşlarınızı açabiliyorsunuz. Eğer ıstakanızdaki 21 taşın tamamını yere açarsanız ya da yerdeki taşlar bittiğinde elinizdeki taşların toplamı rakibinizinkilerden daha az ise oyunu ve çipleri siz kazanıyorsunuz.
Daha az taş, daha büyük heyecan!

Oyunun pratikliği ve seriliğinden bahsetmiştik. Az taş ile oynanıyor olması da hızlı oynanıyor olmasının sebebi. Tek deste ile daha seri bir oyun oynayabilirsiniz.

2

Oyun bahane muhabbet şahane

Oyun oynamanın sosyalleşmek için bir araç olduğunu unutmamak gerekir. Oyun sırasında kullanıcılar arası etkileşim de mümkün. Karşınızdaki oyuncularla oyun sırasında yazışabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.

Havada, karada her yerde oyun oynayın

Zaman ve mekân kısıtlaması da dijital okey dünyası için geçerli değil. Kolaylığı da buradan geliyor. İster wifi ister mobil bağlantı ile her yerden oyuna bağlanabilir, her saat kendinize uygun bir rakip bulabilirsiniz. Dijital okey dünyasını reel dünyadan bir kaçış anahtarı olarak da düşünebilirsiniz.

101 Çanak Okey Düello seni bekliyor

Tüm bu özellikleri bir araya getiren Mynet’in sunduğu 101 Çanak Okey’in Düello modunu şimdi denemeye ne dersiniz? Oyun oynayıp eğlenirken bol bol hediye çip kazanabilir, hem de diğer kullanıcılarla ücretsiz olarak sohbet edebilirsiniz. Oyun heyecanı ve sohbeti birlikte sunan 101 Çanak Okey’in yepyeni Düello modunu oynamaya başlamak için hemen tıklayın.

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!
Tesla Model S'i saniyeler içerisinde çaldılar!Tesla Model S'i saniyeler içerisinde çaldılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mynet oyun 101 oyunu çanak 101 okey

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

ABD'den Suudi Arabistan'a yaptırım!

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

İlginizi Çekebilir

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!

PSN kullanıcı adı değiştirecek olanlar dikkat!

Tesla Model S'i saniyeler içerisinde çaldılar!

Tesla Model S'i saniyeler içerisinde çaldılar!

Fallout 76 B.E.T.A. süreci başlıyor!

Fallout 76 B.E.T.A. süreci başlıyor!

Drone kullanımına yeni düzenleme!

Drone kullanımına yeni düzenleme!

Tesla çalışanlarından Elon Musk itirafı!

Tesla çalışanlarından Elon Musk itirafı!

Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

Facebook yeni ve sadeleştirilmiş Messenger 4'ü duyurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.