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Yer: Adıyaman! Kaçak kazıda alanında 27 insan iskeleti bulundu... Tam bin 600 yıllık

27.07.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'daki kaçak kazı alanında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeleti bulundu. Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi. , iskelet ve gözyaşı şişeleri incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.

Yer: Adıyaman! Kaçak kazıda alanında 27 insan iskeleti bulundu... Tam bin 600 yıllık

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenli köyü kırsalında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, kaçak kazının yapıldığı kaya mezarı fark edince, durumu müze müdürlüğüne bildirdi. Ekipler yaptığı incelemede kaya mezarın Roma dönemine ait olduğunu saptadı.

İNSANA AİT 27 İSKELET

Alandaki inceleme sonrası gerçekleştirilen kazılarda insana ait olduğu değerlendirilen 27 iskelete rastlandı. Çalışmaların devam ettiği alanda ayrıca 3 kırık gözyaşı şişesi de bulundu. Yetkililer, kaya mezarın 1600 yıllık olduğunu belirtirken, iskelet ve gözyaşı şişeleri incelenmek üzere müze müdürlüğüne götürüldü.

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(DHA)

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