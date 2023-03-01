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  4. Yer: Alibeyköy Barajı... Suyun çekilmesiyle ortaya çıktı! Gören şaşkına döndü

Yer: Alibeyköy Barajı... Suyun çekilmesiyle ortaya çıktı! Gören şaşkına döndü

01.03.2023 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda suyun çekilmesiyle giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık gibi birçok parçanın yanı sıra otomobil de ortaya çıktı. Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında rastlanan çamura saplanmış otomobil görenleri adeta şaşkına çevirdi. Otomobilin çalındıktan sonra baraja atıldığı tahmin edilirken polisin inceleme başlattığı belirtildi.

Yer: Alibeyköy Barajı... Suyun çekilmesiyle ortaya çıktı! Gören şaşkına döndü

Sultangazi'de bulunan Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 10.69 olarak ölçüldü. Bir kısmı tamamen kuruyan barajda, suların çekilmesiyle göle atılan giysiler, pet şişe, zodyak bot ve kayık parçaları gibi birçok kalıntı ortaya çıktı. Barajın, Mağlova Kemeri ve Güzelce Kemeri arasında bulunan noktasında ise çamura saplanmış bir otomobile de rastlandı.

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ALİBEYKÖY BARAJI'NDA SU ÇEKİLİNCE OTOMOBİL ORTAYA ÇIKTI

Çevredeki bir kişi, ters dönmüş halde duran aracı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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Görüntülerde, kayıt yapan kişinin 'Arabanın tekerleklerini çaldılar' dediği de duyuldu.

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Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak

Uzun süre su altında kaldığı için ağır hasar gören aracın, araç veya yaya yolu olmayan bir noktada bulunması da dikkat çekti.

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(DHA)


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İstanbul Sultangazi Otomobil Alibeyköy Barajı

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