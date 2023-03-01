İstanbul’da deprem korkusu devam ederken yeni tehlike! "Böyle devam ederse çok büyük bir sorun olacak"

İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranlarını yüzde 35 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz ise kuraklık tehlikesini işaret etti. Kurnaz, "İstanbul geçtiğimiz 2 ay içerisinde çok ciddi bir yağış almadı, almamaya da devam ediyor. Türkiye geneline baktığımızda da, Türkiye neredeyse en kurak ocak aylarından birini geçirdi. Ege Bölgesi, Samsun ve Van civarı dışında normal yağışını alan hiçbir yer yok. Öncelikle, Marmara Bölgesi dahil olmak üzere, normal beklentinin yarısından az yağış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir kuraklığa işaret ediyor" dedi.

"BU SENE YAZ MEVSİMİ DE GEÇTİĞİMİZ 3 SENEYE GÖRE DAHA SICAK GEÇECEK"

İstanbul'un bugün için çok ciddi bir su sorunu olmadığını belirten Kurnaz, "Bu böyle devam edecek olursa, İstanbul'a su sağlayan diğer kaynaklarda da bir azalma söz konusu olabilir. İstanbul şu an barajlarını kendi sularıyla doldurmuyor, bu barajların kendi çevresine düşen yağışla doldurmuyor. Çevreden gelen sularla dolduruyor, bir kısım Trakya'dan geliyor Istrancalar'dan bir kısım Melen'den geliyor. Bunların toplamı şu anda İstanbul'un barajlarını doldurmakta. Oralarda, nispeten daha su var. Bu sene, bugün, yarın diyerek uykumuzu kaçırmaya gerek yok ama uzun vadede büyük bir problem. Eğer böyle devam ederse İstanbul'un çok büyük bir su sorunu olacak. Bu sene yaz mevsimi de geçtiğimiz 3 seneye göre daha sıcak geçecek. Bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sıcaklık artışlarıyla da ilgili değil, iklim değişikliği diyoruz" diye konuştu.

TARİHİMİZİN EN AZ YAĞIŞINI ALDIĞIMIZ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise, "Son 20 yılın özellikle düzenli kayıtlarına baktığımız zaman, su dönemi olarak tarif ettiğimiz Ekim'den bu yana 5 aylık periyotta, tarihimizin en az yağışını aldığımız dönemini yaşıyoruz. Buna rağmen doluluk anlamında şu anda yüzde 35.5'lardayız. Öngörümüzde, bu dönemi bir su kesintisi yaşatmadan atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de birtakım çalışmalarımız önceden devam ediyordu, bunların bir kısmını tamamladık. Yeni ilave çalışmalarımızla beraber su arzını kesintisiz olarak sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"SU SEVİYESİ EN DÜŞÜK BARAJLAR ALİBEYKÖY VE ISTRANCALAR"

İstanbul'un çok büyük bir suya ihtiyaç duyduğunu ifade eden Solmaz, "Özellikle, Anadolu yakası için şu anda kesinlikle bir su kısıntısı yok. Su seviyesi en düşük barajımız Alibeyköy Barajı, Istrancalar'da da neredeyse sıfırlanmış durumda. Istrancalar ve Trakya Bölgesinin aşırı kurak olması sebebiyle, Avrupa Yakası'na bizim Asya'dan aktarabildiğimizin üzerinde su aktarmaya çalışmamız lazım. Bu şekilde Avrupa'daki kuraklığı da dengelemiş olacağız. Yaz dönemi için bizim ortalama günlük 3 milyona (metreküp) yakın bir suya ihtiyacımız var. Bizim şu anda simülasyonlara göre, projelerimize göre; Asya yakasından Avrupa yakasına yeterli suyu aktardığımız takdirde bir su kesintisi ya da herhangi bir problemle karşılaşmayacağımızı hesaplıyor, düşünüyoruz. Burada şunu esas almak lazım, ekim ayı ya da su yılı başından su yılı başına kadar hesap yapabiliriz. Bu geciken yağışların ne zaman yağacağı çok önemli. Bir yıl sonra, önümüzdeki ocak-şubat ayında da yağış olmadığı takdirde tabi ki o zaman başka problemler ortaya çıkacak. Biz şu anda minimum yağışlara göre yaptığımız simülasyonlarda bu yaz dönemini problemsiz atlatacağımızı hesaplıyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

