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  4. Yer: Almanya! Bir kişi 29 ayda tam 217 kez Covid aşısı oldu

Yer: Almanya! Bir kişi 29 ayda tam 217 kez Covid aşısı oldu

06.03.2024 10:03
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Almanya'da 62 yaşındaki bir kişi 29 aylık süreçte 217 kez Covid aşısı oldu. Doktorların aksi yöndeki tavsiyelerini kulak ardı eden şahsın aşıları farklı kliniklerden aldığı ortaya çıktı.

Yer: Almanya! Bir kişi 29 ayda tam 217 kez Covid aşısı oldu

Doktorlar, gazete haberlerinden öğrendiği 62 yaşındaki adamı bir dizi teste tabii tutmak istedi. Adamdan kan ve tükürük örnekleri alındı, uzmanlar ayrıca son yıllarda depolanmış, dondurulmuş kan örneklerini de inceledi.

A2

AŞILARA VÜCUDUNUN VERDİĞİ TEPKİ MERAK EDİLDİ

Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Kilian Schober “Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen’de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi” dedi.

Vakadan kan ve tükürük örnekleri alındı, uzmanlar ayrıca son yıllarda depolanmış, dondurulmuş kan örneklerini de inceledi.

ÇALIŞMA YAPILDIĞI SIRADA DA COVİD AŞISI OLMAK İSTEDİ

Dr. Schober, “Çalışmayı yaptığımız sırada, kendi ısrarı sonucu vakaya yine Covid aşıları yapıldı. Daha sonra numuneleri, bağışıklık sisteminin aşıya verdiği tepkiyi tam anlamıyla belirlemek için kullanma fırsatımız oldu “ dedi.

Magdeburg kentindeki savcı, söz konusu kişinin olduğu 130 aşının kanıtlarını toplayıp, sahtecilik soruşturması başlattı, ancak herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Uzmanlar, aşırı aşılanmayı teşvik etmediklerini belirtirken, vakaya yaptıkları testlerin genel sonuçlar çıkartmaya yetmeyeceğini vurguladı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya covid aşısı
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