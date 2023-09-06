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  4. Yer:Amasya! Klasik arabasını satışa çıkardı: Alacak kişiye hediye edeceği şey şaşkına çevirdi...

Yer:Amasya! Klasik arabasını satışa çıkardı: Alacak kişiye hediye edeceği şey şaşkına çevirdi...

06.09.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaşayan Alican Erdem, 1976 model klasik arabasını satışa çıkardı. Erdem, 850 bin TL fiyat belirlediği aracını alacak kişiye vereceği hediyeyi açıkladı.

Yer:Amasya! Klasik arabasını satışa çıkardı: Alacak kişiye hediye edeceği şey şaşkına çevirdi...

47 yaşındaki Alican Erdem, 76 model Mercedes marka klasik otomobilini sıra dışı bir yöntemle satışa çıkardı. Erdem, "Hem arabamın hem de paranın kıymetini bilen bir müşteri istiyorum" dedi.

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"ÜSTÜNE DE PARA VERECEĞİM"

Otomobilin bütün parçalarını yenilettiği anlatan Erdem, “İyi bir alıcı çıkarsa üstüne 1970’lerden kalma serisi bozulmamış bir deste Merkez Bankası bandrollü eski 5’er liralardan vereceğim. Yani arabamı satacağım, üstüne de para vereceğim” diye konuştu.

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Kırmızı renkli otomobile hayranlıkla bakan vatandaşlardan oto galeri çalışanı Emre Paşa ise “Ben olsam bu arabayı satmam. Benden 22 yaş büyük. Bu paraları ise ilk defa görüyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

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