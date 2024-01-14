Yer: Ankara! Cinsel ilişki için verdiği parayı geri alınca ortalık karıştı

İlginç olay, geçen yıl ağustos ayında Çankaya ilçesindeki Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde meydana geldi. Emre A., sosyal medyadan tanıştığı Ş.B. ile otelde buluşarak 2 bin 600 lira karşılığında birlikte oldu. Ş.B., Emre A.'nın verdiği parayı çantasını koyduktan sonra duşa girdi. Bu sırada Emre A., iddiaya göre; verdiği parayı çantadan geri alarak cebine koydu. Emre A.'nın hareketlerinden şüphelenen Ş.B., çantasını kontrol ettiğinde paranın yerinde olmadığını gördü. İkili arasında tartışma çıktı. Emre A., Ş.B.'ye tokat atarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Emre A.'nın üzerinde ayrı ceplerde 400 TL ve 2 bin 600 TL para buldu. Gözaltına alınan Emre A., üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Adliye sevk edilen Emre A., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emre A. Hakkında 'nitelikli hırsızlık' suçundan 10 yıl ve 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl olmak üzere toplamda 11 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanıp, dava açıldı.

(DHA)





