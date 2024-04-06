HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Ankara! Kan donduran vahşet: Kafaları kopartılmış halde bulundu...

Yer: Ankara! Kan donduran vahşet: Kafaları kopartılmış halde bulundu...

06.04.2024 17:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kan donduran bir vahşet gerçekleşti. 6 yavru kedi, kafaları ve patileri koparılmış bir halde bulundu. Kedilerin henüz 3 aylık oldukları tespit edildi.

Yer: Ankara! Kan donduran vahşet: Kafaları kopartılmış halde bulundu...

Vahşet, Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, apartman önünde bulunan eskimiş kanepenin içerisinde öldürülmüş 6 kedi yavrusu buldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince, kafası ve patileri kesilerek öldürülen hayvanlarla ilgili inceleme başlatıldı. Katledilen yavru kedilerin henüz 3 aylık olduğu öğrenildi.

s2

"SONUNA KADAR SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın tanıklardan hayvansever Haydar Özkan, “Bir gönüllümüzden 6 kedinin canice katledildiğine dair ihbar geldi. Çok feci bir şekilde hem patileri hem de kafaları kesilmiş. Bir insan bunu nasıl yapabilir. Gönüllümüz kedilerin cesetlerini bir apartmanın dışında yer alan kanepenin içinde bulmuş. Hayvanları ya orada kesmişler, ya da kesip oraya attılar. Daha 3 aylık yavrulardı hepsi. Bunu yapana insan diyemeyiz. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Aileler, çocuklarını nasıl gönderecek bundan sonra oraya. Polis ekipleri inceleme başlattı. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanır. Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız. Bu tür vahşetlerin yaşanmaması için önleyici kanunlar olmalı” dedi.

s3

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK'dan 2 ilçe hakkında karar! YSK'dan 2 ilçe hakkında karar!
'Ormanın hayaleti' bu sefer çatı arasında görüntülendi'Ormanın hayaleti' bu sefer çatı arasında görüntülendi
İstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdıİstanbul'da korkunç olay! Uyuyan ailesine kurşun yağırdı
Anahtar Kelimeler:
Ankara kedi
En Çok Okunan Haberler
Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Etiketler değişiyor: Artık o ifadeler yasak

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Memur ve emekli zammında Merkez Bankası’ndan en kritik iki ipucu!

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak!

Kadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladı

Kadınlar bomba var dedi: Pazara gelenler kaçmaya başladı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Erbakan'dan ilk talimat! Belediyelerin girişlerine hadis asıldı

Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı

Şanlıurfa’da otogardaki kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı; 5 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.