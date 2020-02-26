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  4. Yer: Antalya! Hırsızı uçarak yakaladı

Yer: Antalya! Hırsızı uçarak yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Antalya Manavgat'ta yakalanacağını anlayınca olay yerinden uzaklaşmaya çalışan hırsızı takip eden bir vatandaş, şüphelinin arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş diğer vatandaşların yardımıyla şahsı polise teslim etti.

Olay, Örnek Mahallesi'nde bulunan apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, duvardan atlayarak apartmanın bahçesine giren hurdacı karı-koca, apartmanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı. Külliye Camii önünde bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı. Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

Adının Kadir U. olduğu belirlenen şüpheliyi vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar beklettikten sonra ekiplere teslim etti. Klimadan etrafa saçılan gazın tehlike oluşturacağını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi müdahalede bulunarak gazı kesti.

Şüphelilere ait olduğu belirlenen motosiklet de, sepeti üzerindeki hurdalarla birlikte çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hırsızlık

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