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Yer: Antalya, Manavgat... Kimsenin huzuru kalmadı, esnaf ve vatandaşın kabusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

19.11.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çok sayıda iş yerinin olduğu bir sokağı mesken edinen şehir zorbası, esnaf ve mahallelinin kabusu oldu. Vatandaşlar, sakin bir günün geçmediğini belirtirken saldırganın sürekli iş yeri basıp küfür ve hakaretler ettiği, özellikle kadınların kabusu olduğu belirtildi. Çevrede esnaflık yapan kadınlardan biri "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var" şeklinde konuştu.

Yer: Antalya, Manavgat... Kimsenin huzuru kalmadı, esnaf ve vatandaşın kabusu oldu! "Bayanlara karşı adamın bir zaafı var"

Antalya Manavgat'ta bir şehir zorbası, adeta esnafın kabusu oldu. Canı sıkıldıkça iş yeri basan, küfür ve hakaret eden şahsın hiçbir şey yapmasa bile ağaçlara saldırdığı belirtildi. İddiaya göre kuaför, tuhafiye, kasap demeden elinde sopayla dükkan basan saldırgan, mahalledeki herkese korku saldı.

"SENİN SAÇINI BAŞINI YOLARIM"

Show Haber'de yer alan bilgilere göre yaşananlar sonrası ne mahallelinin ne de esnafın huzuru kaldı. Görüntülerin birinde şahıs, iş yeri kapısının önünde görülürken "Senin saçını başını yolarım. Başlarım senin yaptığın işe" dediği kaydedildi.

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"BAYANLARA KARŞI ZAAFI VAR"

Esnaflık yapan bir kadın, "O yoldan geçerken gizleniyoruz çünkü korkuyoruz. Bayanlara karşı adamın bir zaafı var. Özellikle bayanlara çok kötü şeyler yapıyor. Onu görünce ben, çocuklarım saklanıyoruz. Akli dengesi yerinde değil ama bizim suçumuz ne." şeklinde konuştu.

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"DAHA DÜN DÜKKANIMA SALDIRDI"

Bir başka vatandaş ise "Gözü hiçbir şey görmüyor, gözü dönmüş vaziyette. Her gün gelip bizi rahatsız etmekte. Daha dün elinde sopayla dükkanıma saldırdı." dedi.

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"KENDİMİ KAMUFLE ETMEK ZORUNDA KALIYORUM"

Bir diğer esnaf, kadınların korktuğunu belirtirken kadın bir vatandaş ise, "Kendimi bu şekilde kamufle etmek zorunda kalıyorum çünkü yolda gördüğü yerde saldırıyor, küfürler ediyor." dedi.

Öte yandan esnaf ve vatandaşın saldırganla birçok defa karakolluk olduğu öğrenilirken henüz bir sonuç alınamadığı belirtildi.

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