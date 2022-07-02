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  4. Yer: Antalya! Sevgilileri o halde görünce ne yapacağını şaşırdı: Kan ter içerisinde kaldım

Yer: Antalya! Sevgilileri o halde görünce ne yapacağını şaşırdı: Kan ter içerisinde kaldım

02.07.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kıskançlık krizine giren sevgililerin tartışması ortalığı ayağa kaldırdı. Kadının baygınlık geçirdiği adamın da kendine bıçakla zarar verdiği kavgaya denk gelen Kavgaya denk gelen Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama sürekli bir kavga halindelerdi” şeklinde konuştu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında yaşandı. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra park içerisinde birbirleriyle kavga etmeye başladı. Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu, polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.

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"BİR ARA İYİLERDİ"

İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama sürekli bir kavga halindelerdi” dedi.

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Sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)

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