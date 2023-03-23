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Yer: Beykoz... Görüntüler ağızları açık bıraktı! Dikkat çeken 'navigasyon' iddiası

23.03.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da bir otomobil, apartman ile yol arasındaki boşluğa düştü. Otomobil sürücüsünün uzun süre navigasyona baktığı öne sürülürken, otomobildekiler çarpıcı kazayı yara almadan atlattı. Ağızları açık bırakan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Çiftlik Mahallesi'nde 21 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün navigasyona bakarak ilerlediği öne sürülen otomobil, virajı alamayınca yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü. Kazayı gören çevredekiler yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan otomobil vinç yardımıyla çıkarılırken, yaşanan kazada yaralanan olmadı.

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O ANLAR KAMERADA

Otomobilin apartman ile yol arasındaki boşluğa düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde virajı alamayan sürücünün otomobiliyle apartmanın demirlerine çarptığı, kısa süreliğine duraksayan aracın daha sonra bina ile yol arasındaki boşluğuna düştü. Yolda olan vatandaşlar, düşen aracın içindekilere yardım ettiği görülüyor.

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(DHA)

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Beykoz Otomobil

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