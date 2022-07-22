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  4. Yer: Bodrum! Yaban domuzu denizde görüntülendi

Yer: Bodrum! Yaban domuzu denizde görüntülendi

22.07.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Bodrum'da aç kalan domuzlar yerleşim yerine indi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girerken bir yaban domuzu ise denizde görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.

Yer: Bodrum! Yaban domuzu denizde görüntülendi

Bodrum'da aç kalınca yaşadıkları orman ve dağlık alandan ilçe merkezine inen yaban domuzu sürülerine yenisi eklendi. 1’i yetişkin, 7 yaban domuzu Güllük Mahallesi'ne indi. Mahalleli, domuzlara ekmek vererek besledi. Karınlarını doyuran domuzlar, dana sonra ormana girdi.

DENİZDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir yaban domuzu ise Balıkçılar Barınağı'nda denizde görüntülendi. O anlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi. Denizde bir süre yüzen yetişkin yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.

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Kaynak: DHA

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Bodrum
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