Yer: Burdur! Balkonda oturan yaşlı çift otomobilden ateşlenen pompalı tüfekle vuruldu

Olay, saat 22.10 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre farklı bir yerde tartıştıktan sonra oradan ayrılıp caddede seyir halinde olan S.B. idaresindeki otomobile, arkasından gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir diğer otomobilin içerisindeki K.V. (19) tarafından pompalı tüfek ile ateş edildi.

BALKONDA OTURURKEN VURULDULAR

Saçmaların isabet ettiği otomobilin arka camı kırılırken o sırada balkonda oturan Mustafa K. (68) ve Kamran K. (64) yüzüne isabet eden saçmalar ile yaralandı.

Yaralanan çiftin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Polis ekipleri tarafından olay sonrası olayın faillerini yakalamak için çalışma başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri tarafından evin balkonunda ve isabet alarak arka camı patlayan otomobilde çalışma yapıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır