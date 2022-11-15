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Yer: Bursa! 2 aya çeşmeden akan su kalmayacak... '45 senedir böyle bir şey yaşamadım'

15.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Yağış olmazsa Bursa'nın sadece 50 günlük suyu kaldı. Nilüfer Barajı yanındaki Kozbudaklar Köyü Muhtarı Mehmet Yıldırım, "45 yıldır böyle bir şey görmedim" derken, DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, "Nilüfer barajında su yok. Bu kuraklığın böyle devam etmesi halinde 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız'' ifadelerini kullandı. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini ortaya koydu.

Bursa'nın su ihtiyacını büyük bir kısmını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su yok denecek kadar çekildi. Barajın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise baraj doluluk oranlarını açıkladı. Uzmanlara göre, açıklanan baraj doluluk oranı Bursa'nın yaklaşık 50 günlük suyunun kaldığı gösteriyor.

DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler, " Bulunduğumuz yer Nilüfer Barajı havzası ve görüldüğü gibi kurak bir durumda. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gözlerimizin gözü önünde kuruyor. BUSKİ'nin verilerine göre yüzde 1 olarak gözüküyor. Muhtemelen bu da balçık halinde kullanılmaz olan su" dedi.
DOĞADER Yönetim Kurulu üyesi Murat Demir, "Nilüfer barajında su yok. BUSKİ'nin verilerine baktığımız zaman barajın su oranı yüzde 1. Bu da tamamen kuruduğu anlamına geliyor. Barajın içerisinde şu anda "can suyu" dediğimiz su bile yok denebilir. Oysaki bu baraj Bursa'yı besleyen su barajımız. Hemen altımızda Doğancı barajı var orada da yüzde 50'nin çok altına düşmüş." diye konuştu.

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''2 AY SONRA İÇECEK SU BULAMAYACAĞIZ''

"Bu kuraklığın böyle devam etmesi halinde 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" diyen Murat Demir şöyle devam etti, "Mevsim koşullarına göre havalar soğumazsa halen daha güneşin etkisini görmeye devam edersek yağmur yağmazsa biz 2 ay sonra çeşmeden içecek su bulamayacağız" dedi.

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45 senedir aynı köyde yaşadığını ve bu zamana kadar böyle kuralık görmediğini belirten Kozbudaklar Köy Muhtarı Mehmet Yıldirım, " 45 yaşındayım ve 45 senedir bu köyde yaşıyorum. Bu seneye kadar daha önce bu kadar kurak geçmemişti. Barajımızda su azaldı. Ben yaşadığım süre zarfında barajlardaki su oranı bu kadar kurak geçmemişti" dedi.

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Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ovadaki 130 su kuyusundan sisteme su takviyesi yaptığı öğrenildi. Bursa'da hafta sonundan itibaren yağış ve Uludağ'a kar beklenirken, geçen yılın aynı döneminde barajlardaki su doluluk oranlarının Doğancı'da yüzde 67, Nilüfer'de yüzde 10 olduğu kaydedildi.

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(İHA)

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