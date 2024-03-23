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Yer: Bursa! Ablasını rehin aldı... Film sahnelerini aratmayan görüntüler!

23.03.2024 17:27
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Bursa'da cezaevinden izin alarak şahıs, ablasını bıçakla rehin aldı. Ekiplerin bir saat boyunca ikna çalışmaları sonucunda abla, son anda polislere sığınabildi. Şahsın ablasını para vermediği gerekçesiyle balkonda rehin aldığı öğrenildi.

Yer: Bursa! Ablasını rehin aldı... Film sahnelerini aratmayan görüntüler!

Bıçaklı şahıs kapı önünde ekiplerce gözaltına alınırken, film sahnesini andıran hareketli anlar kameraya yansıdı.

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PARA VERMEDİĞİ İÇİN REHİN ALMIŞ

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan cezaevinden izne gelen Mesut A. (48), babası ile ablası N.A.’nın yaşadığı eve geldi. Mesut A. (48), para vermediği gerekçesiyle mahallelinin gözü önünde ablası N.A.’yı balkonda bıçakla rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, Mesut A.’yı sakinleştirmeye çalışmak için uzun süre dil döktü.

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Öfkeli adam, elindeki bıçakla ablasına tehditler savurdu. O sırada, Mesut A.’nın babası polis ekiplerince evden çıkarıldı. Balkon kapısını kitleyen Mesut A.’ya karşı abla N.A. soğukkanlılığını korudu. Abla N.A., Mesut A.’dan bulduğu boşlukla birlikte kendini merdivenlere atarak aşağı indi. Arkasından gelen Mesut A., ekipleri görünce elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu. Abla N.A., Mesut A.’dan kaçarken merdivenlerden düşerek hafif yaralandı. Etkisiz hale getirilen Mesut A., ekiplerce gözaltına alındı.

Yaşananlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Bursa rehine
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