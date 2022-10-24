HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Bursa! Gece saatlerinde hareketli dakikalar: Biri yakalandı, diğeri her yerde aranıyor

Yer: Bursa! Gece saatlerinde hareketli dakikalar: Biri yakalandı, diğeri her yerde aranıyor

24.10.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir caminin 530 yıllık medrese bölümünün kubbesindeki kurşun levhaları hırsızların hedefindeydi. Bekçiler tarafından fark edilen hırsızlardan biri yakalanırken diğeri ise kaçtı. Sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alınırken ekipler kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yer: Bursa! Gece saatlerinde hareketli dakikalar: Biri yakalandı, diğeri her yerde aranıyor

Olay, Bursa Osmangazi'de meydana geldi. Üftade Camii’nin 530 yıllık medrese bölümünün kubbesindeki kurşun levhaları hırsızlar tarafından çalınmak istedi. Bekçilerin dikkati sonucunda bir hırsız yakalanırken diğeri ise olay yerinden kaçtı. Ekipler yakalanan hırsızdan kaçan arkadaşının yerini öğrenmesi istedi. Yakalanan arkadaşıyla konuşturulan kaçan hırsız bulunduğunu iddia ettiği konumda bulunamadı. Sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alınırken ekipler kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

bursada-530-yillik-medresenin-kursun-levhalarini-calarken-sucustu-yakalandi-kacan-ortagiyla-telefonda-konustu_4415_dhaphoto5 (1)

ARKADAŞINI UYARARAK KAÇTI

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Üftade Sokak’ta devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii’nin 530 yıllık medrese bölümü ‘Darül Kurra’nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti. Şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı. Ekipleri karşısında gören U.C. medresenin çatısındaki arkadaşı Emrah A.’yı uyararak olay yerinden kaçtı. Hızla çatıya çıkarak Emrah A.’yı kıskıvrak yakalayan ekipler olay yerinden kaçan U.C.’nin peşine düştü. Ancak yaklaşık 10 dakikalık takibin ardından izini kaybettiren U.C. kayıplara karıştı.

bursada-530-yillik-medresenin-kursun-levhalarini-calarken-sucustu-yakalandi-kacan-ortagiyla-telefonda-konustu_4415_dhaphoto4 (1)

Gizlendiği depoda uyuma numarası yapıp, ekiplere &quot;Ben neredeyim?&quot; diye sormuştu! 4 gün sonra bakın yine nasıl yakalandıGizlendiği depoda uyuma numarası yapıp, ekiplere "Ben neredeyim?" diye sormuştu! 4 gün sonra bakın yine nasıl yakalandı

YERİNİ ÖĞRENMESİ İSTENDİ

Bu sırada Emrah A.’nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.’dan arkadaşı U.C.’yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi. U.C.’nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ancak izine rastlanamayan U.C. kayıplara karıştı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Emrah A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alındı. Olay yerinden kaçan U.C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

bursada-530-yillik-medresenin-kursun-levhalarini-calarken-sucustu-yakalandi-kacan-ortagiyla-telefonda-konustu_4415_dhaphoto2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…
Mac Fit’in kurucusunun uçağı düştüMac Fit’in kurucusunun uçağı düştü
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

"Ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna bomba yanıt! 5 bin Euro karşılığında...

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

İstanbul'da korku dolu anlar! Üniversite binası çöktü

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Cinayet şüphelileri, polise ateş açtı! Komiser yardımcısı şehit oldu

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Trende cinsel ilişkiye girdiler

İstanbul'un kritik ilçelerinde son durum! İYİ Parti ve Sarıgül...

İstanbul'un kritik ilçelerinde son durum! İYİ Parti ve Sarıgül...

İlginizi Çekebilir

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Meme kanserinin bir numaralı sorumlusu! Hemen kurtulun

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Hedefleriniz hakkında belirsiz olmayı göze alamazsınız

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.