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Yer: Bursa! Leylek sürüsü yangına yol açtı

19.07.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da elektrik tellerine çarpan leylek sürüsü yangına yol açtı. Meydana gelen kısa devre sonucu çıkan anız yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yer: Bursa! Leylek sürüsü yangına yol açtı

Bursa İnegöl'de tarlada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması nedeniyle kısa devre soncunda çıkan anız yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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LEYLEK SÜRÜSÜ ENERJİ NAKİL HATTINA ÇARPTI

Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu'nda, leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması ile meydana geldi. Leylek sürüsünün çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri koparak tarlaya düşünce anız yangınına yol açtı. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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Kaynak: DHA

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yangın Bursa
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