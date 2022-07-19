Yer: Bursa! Leylek sürüsü yangına yol açtı

Bursa İnegöl'de tarlada çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması nedeniyle kısa devre soncunda çıkan anız yangını, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir Yolu'nda, leylek sürüsünün enerji nakil hattına çarpması ile meydana geldi. Leylek sürüsünün çarpması sonucu kısa devre oluşturan elektrik telleri koparak tarlaya düşünce anız yangınına yol açtı. Alevlerin yayıldığını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: DHA
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