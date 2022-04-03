Yer: Çanakkale! 40 dakikada çekebildiler, 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında

Çanakkale'de balıkçıların ağına köpek balığı takıldı. 3,5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığını 40 dakikada çekebilen balıkçılar, köpek balığını inceledikten sonra yeniden denize bıraktılar. İlk kez bu boyda bir balığı yakaladıklarını belirten İlker Özdemir, "Hayvana zarar vermedik. Çok yorucuydu. Ama gerçekten iyi bir avdı. 500 metrelerde, bu hayvanları tutabilmek kolay değil" diye konuştu.

40 DAKİKADA ÇEKEBİLDİLER

Zürafa Kayalıkları'nda tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnen balıkçı İlker Özdemir, bu kez 3 arkadaşıyla Saros Körfezi açıklarında kılıç balığı avına çıktı. Özdemir ve arkadaşları 600 metre derinliğe olta bıraktı, bir süre sonra büyük bir balık oltaya takıldı. 40 dakikada çekilebilen balığın, camgöz cinsi köpek balığı olduğu görüldü. Balıkçılar, 3,5 metre boyunda, yarım ton ağırlığında ve 6 solungaçlı köpek balığını inceledikten sonra yeniden denize bıraktı.

"BU HAYVANLARI TUTABİLMEK KOLAY DEĞİL"

35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu boyda bir balığı yakaladıklarını belirten İlker Özdemir, "Saros açıklarında 600 metreye takım indirdik. Köpek balığını görünce şaşırdık. Deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi 6 solungaçlı bir balık. Tahmini 500 kilogram ağırlığında. Güverteye bile almadan direkt denize bıraktık. Hayvana zarar vermedik. Çok yorucuydu. Ama gerçekten iyi bir avdı. 500 metrelerde, bu hayvanları tutabilmek kolay değil. Çekmek çok zordu. İlerleyen zamanlarda daha değişik avlar göreceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

