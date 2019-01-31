Yer çekimine meydan okunur mu?

Yaşlanmayı geciktirmeye çalışan hekimlerin o zaman ilk yapması gereken işlerin başında yer çekimine meydan okumak gelmeli. Örneğin; yüz bölgesindeki yaşlanma bulguları incelendiğinde kaşların aşağı indiği, göz kapaklarının derisinin gevşediği, göz kapakları altındaki yağların torba torba görünür hale geldiği, özellikle alt göz kapağının şeklinin değiştiği ve aşağı doğru sarktığı söylenebilir. Bununla birlikte göz kapağını alttan destekleyen yanak dokusu da aşağıya doğru yer değiştirir ve sarkar. Burada yaşla birlikte derideki elastikliğin azaldığından bahsedebiliriz. Böylece deri ve deri altı tüm dokular da aşağı doğru yer değiştirir. DEĞİŞİMLERİ TERSİNE ÇEVİRECEK YÖNTEMLER Eğer biz bu görünümden memnun değilsek yukarıda saydığım tüm değişimleri tersine çevirecek yöntemler bulmalıyız. Gerçekten de göz çevresine gençleştirme amacıyla yapılan uygulamalara bakarsak tam da bu amaca hizmet ettiğini görebiliriz. Aşağı doğru inmiş olan kaşlar kaş germe işlemiyle yukarı alınabilir. Bu amaçla hem klasik kaş germe yöntemi kullanılabilir hem de son zamanlarda popüler hale gelen iple askılama yöntemleri kullanılabilir.

Burada bir parantez açarak üç boyutlu bir satıh halinde sarkan dokunun, iplerle iki boyutlu ve noktasal tarzda germeye çalışmanın çok da faydalı bir işlem olmayacağını belirtmek gerekir. Üst göz kapağına yapılacak işlemlere göz atarsak; burada en önemli problem sarkmış deridir ve ameliyatta bu sarkık kısım çıkarılır. Ancak yaşla dokular gevşedikçe bu bölgedeki yağ tabakaları da göze daha görünür olmaya başlar. Bu yağ tabakalarının da sarkık gözüken kısımları alınabilir. Alt göz kapağı ve yanak bölgesi de tam anlamıyla yer çekimine boyun eğmiştir. Genç ve gergin bir alt göz kapağı hafif badem şeklinde çekiktir. Yer çekimiyle bu badem şekli aşağı doğru gevşer ve yuvarlaklaşır. ALT GÖZ KAPAĞI İLE SINIRLAMIYOR Göz altını destekleyen yanak dokusunun sarkmasıyla göz altı boş kalır ve bu da yorgun bakan ifadeye torbalanmalara neden olur. İşte bu nedenledir ki ben de dahil pek çok cerrah artık alt göz kapağı estetiğini sadece alt göz kapağı ile sınırlamıyor. Yanak dokusunu yukarı alıp ait olduğu bölgeye taşımadan istenildiği gibi güzel ve kalıcı sonuçlar pek mümkün değil. Öncelikle göze yine eski badem şeklini kazandırmak gerekir.