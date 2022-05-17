HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yer: Çorum! Madde bağımlılarının meskeni oldu... Her yere duvar ördüler

Yer: Çorum! Madde bağımlılarının meskeni oldu... Her yere duvar ördüler

17.05.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da madde bağımlılarının mesken tuttuğu binanın zemin, pencere, balkon ve bahçe kapısına duvar örüldü. Bölgede eğitim gören öğrenci ve veliler alınan önlemin yerinde olduğunu söylerken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, kentte metruk bina kalmadığını belirterek, Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen ,“Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı" dedi.

Yer: Çorum! Madde bağımlılarının meskeni oldu... Her yere duvar ördüler

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, kentte Bahçelievler Mahallesi’nde metruk binalara yönelik kontrollerinde sahipleri il dışında yaşayan 3 katlı binanın, madde bağımlıların meskeni olduğunu belirledi. Ekiplerin girişimiyle durumun bildirildiği ev sahipleri, binanın zemin ve birinci kat pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar ördürdü. Bölgede eğitim gören öğrenci ve veliler alınan önlemin yerinde olduğunu söyledi.

Screenshot_3

''KORUNAKLI HALE GETİRDİK''

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, kentte metruk bina kalmadığını belirterek, “Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı. Şu anda Çorum’da okul çevrelerinde hiçbir metruk bina kalmadı. Vatandaşlarımızda bu konuda çok duyarlılar. Terk edilen yeni binalar oluyor ve bize bildirilen bu metruk binalar derhal gidilip gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz” dedi.

Screenshot_4

Screenshot_13

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkizlere amcalardan öldüresiye dayak! Pes dedirten gerekçeİkizlere amcalardan öldüresiye dayak! Pes dedirten gerekçe
O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"
Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklamaBeşiktaş'ta 'gizemli tünel' iddiasına açıklama
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Benzin fiyatları 23 TL sınırına dayandı...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'dan itibaren zamlı uygulanacak

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Kış geri geliyor! Sıcaklıklar aniden düşecek: Kar uyarısı...

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Duruşma öncesi avukattan ahlaksız teklif! 'Kurtulmak için...'

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

Korkunç hastalık yayılıyor! Dünyanın yeni endişesi 'maymun çiçeği virüsü'nde yeni vakalar tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

İbo'nun kızının nişan saçı olay oldu! "Saçını süpürge etmiş"

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

Sosyal medyada gündem oldu! Yaşına kimse inanmıyor

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

İdam mahkumunun son sözleri tüyler ürpertti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.