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Yer: Denizli! Balkonda soyundu, yolun ortasına yattı: 'Müge Anlı buraya gelecek'

14.10.2023 09:42 | Son Güncelleme:
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Denizli'de 2 gündür trafikte araçların önüne yatan ve çıktığı balkonda soyunup eşya fırlatan kadın yine ortaya çıktı. Hastaneden kaçıp kavşağın göbeğine boylu boyunca uzanan kadın, “Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı’yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek” diye bağırdı. Üçüncü kez gözaltına alınan kadının hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı belirtildi.

Yer: Denizli! Balkonda soyundu, yolun ortasına yattı: 'Müge Anlı buraya gelecek'

Denizli’nin Çivril ilçe merkezinde bulunan Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 gündür araçların önüne yattığı, çıktığı balkonda soyunup eline geçenleri yoldan geçenlere fırlattığı görüntülerle gündeme gelen Yaren S., polis ekipleri ve vatandaşları canından bezdirdi. Önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan, dün ise ambulansla hastaneye sevk edilen Yaren S. gece saatlerinde hastaneden kaçtı.

"MÜGE ANLI BURAYA GELECEK"

O saatten beri kendisinden haber alınmayan Yaren S., bugün öğle saatlerinde 2 gündür eylemlerine devam ettiği bölgenin 100 metre ilerisinde ve bir dönem yaşadığını iddia ettiği apartmanın da bulunduğu kavşakta ortaya çıktı. Boylu boyunca yola uzanan kadın, yoldan geçen araçlara da tekme ve yumruklar savurdu. Sürücülerin çarpmamak için büyük mücadele verdiği kadın, “Ben bu evde yaşıyordum. Müge Anlı’yı çağırın, Müge Anlı buraya gelecek” diye bağırdı. Kendisini cep telefonlarıyla çekenlere de küfürler savuran kadın, polis ekipleri tarafından üçüncü kez gözaltına alındı.

Bu kez polis nezaretinde hastaneye götürülen Yaren S.’nin, tekrar hastaneden kaçmaması için önlem alınacağı belirtildi.

'BUNALIMA GİRDİ' İDDİASI

3 gündür ilçede büyük rahatsızlığa yol açan kadının, bir dönem Çivril’deki eğlence mekanlarında çalıştığı, daha İstanbul’a dönen kadının tekrar iş bulma ümidiyle geri geldiği ilçede iş bulamayınca bunalıma girdiği iddia edildi.

Kaynak: İHA

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