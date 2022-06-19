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  4. Yer: Edirne! Kaza yapan sürücü yardıma gelen polise yumruk attı

Yer: Edirne! Kaza yapan sürücü yardıma gelen polise yumruk attı

19.06.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, evin duvarına ve bahçe duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir araca çarpıp yan yattı. Otomobildeki 4 kişi kazadan yara almadan kurtulurken, sürücü T.Ş ise olaya müdahale etmek isteyen bir trafik polisine yumruk attı. Polis memuru yaralanırken, T.Ş gözaltına alındı.

Yer: Edirne! Kaza yapan sürücü yardıma gelen polise yumruk attı

Kaza yapan sürücü, yardıma gelen polise yumruk attı. Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Büyük Şehsuvarbey Mahallesinde bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce evin duvarına çarptı. Kontrolünü alamayan otomobil, ardından bahçe duvarına ve park halindeki araca çarpıp yan döndü.

OLAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN POLİSE YUMRUKLU SALDIRI

Otomobilde bulunan 4 kişi yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 113 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bir trafik polis olaya müdahale etmek isterken T.Ş. adlı otomobil sürücüsü polise yumruk attı.

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Yaralanan polis 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken saldırgan sürücü gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Edirne
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