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Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

19.06.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında meydana gelen 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 19 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! 9 araç birbirine girdi: 19 yaralı

Afyonkarahisar’da 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

Kaza, Rauf Denktaş Alt Geçidi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alt geçit çıkışında aralarında şehir içi dolmuşlarında olduğu 9 araç birbirine girdi.

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19 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredekilerinden haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 19 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Afyonkarahisar
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