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Yer: Elazığ! Tesadüfen bulundu, hemen fotoğraflarını çekip yetkililere gönderdiler... 45 milyon yıllık

31.08.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 8 kilometrelik ortasında akarsu olan bir kanyon bulundu. Kanyonun, turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılırken yetkililere haber veren Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, “Burayı geçen hafta tarihi bir yapıya yolculuk yaparken dere kısmından geldik ve tesadüfen bu kanyon ile karşılaştık. Başka bölgelerde gezdiğim kanyonların en güzeli diyebilirim. Kanyon yaklaşık olarak 8 kilometre. İnşallah bölgeye katkı sağlayacak'' açıklamasında bulundu.

Yer: Elazığ! Tesadüfen bulundu, hemen fotoğraflarını çekip yetkililere gönderdiler... 45 milyon yıllık

Elazığ’ın Baskil ilçesinde Baskil ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce keşfedilen Saklıkapı ile Karaleylek kanyonları büyük ilgi görmüştü. Bu 2 kanyonun turizme kazandırma çalışmaları sürerken Konalga köyüne bağlı Yağmurlu ve Gümüşçay mezrasında üç tarafı sularla çevrili Elazığ’da yeni kanyona rastlanıldı. Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, ilçe köylerinde inceleme yaparken kanyonu fark etti. Ortasında akarsu olan 8 kilometrelik kanyon daha sonra fotoğraflandı. Ardından İstanbul’dan gelen treeking ekibi, rota ve konumlandırma çalışmalarını yaptı.

Hazırlanan rapor ve dilekçeler, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Baskil Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi. Kanyonun turizm destinasyonuna kazandırılması noktasında çalışmalara başlanırken, tanıtımı için tur şirketleri ve gezginlerin bölgeye davet edildiği bildirildi.

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Kanyonun tesadüfen bulunduğunu belirten Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, “Burayı geçen hafta tarihi bir yapıya yolculuk yaparken dere kısmından geldik ve tesadüfen bu kanyon ile karşılaştık. Başka bölgelerde gezdiğim kanyonların en güzeli diyebilirim. Kanyon yaklaşık olarak 8 kilometredir. Kanyon 3 buçuk ile 4 saat aralığında süren bir yolculuğun ardından tamamlamış olduk. Kanyonda detay görüntüleri çektik ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, Baskil Kaymakamlığı’na, Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli dilekçeleri vererek bu kanyonu da turizm destinasyonuna kazandırılması noktasında çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul’dan gelen Treeking ekibi de rota ve konumlandırma çalışmaları yaptı. GPS cihazlarıyla konumlar alındı. 8 kilometre uzunluğundaki 3 buçuk saat süren bir kanyonun içindeyiz. İnşallah ilerleyen süreçte hem Elazığ hem de Doğu Anadolu’daki turizm potansiyeline katılarak bölgeye katkı sağlayacak” dedi.

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’40 VEYA 45 MİLYON YILLIK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR’

Baskil’de daha önce Saklıkapı ve Karaleylek Kanyonlarının da keşfedildiğini aktaran Çam, “Gümüşçay Kanyonu ile birlikte bölgede turizm destinasyonu sağlanmış olacak diye düşünüyorum. Buranın özelliği ise içerisinden kanyon boyunca akarsuyun olmasıdır. Buda buraya ayrı bir renk katıyor. Coğrafi oluşum olarak ta diğer kanyonlarımıza göre daha farklıdır. Coğrafya bilimi ile ilgilenen hocalarımız buradaki kanyonların 40 veya 45 milyon yıllık kanyonlar olduğu söyledi. Şu anda Gümüşçay kanyonu da böyle eski bir coğrafi yapıya sahiptir” diye konuştu.

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(İHA)

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Elazığ
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