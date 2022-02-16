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Yer: Esenyurt! Müşteri 'siparişim gelmedi' dedi, gerçek şoke etti

16.02.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir kebabçıda motokurye olarak işe başlayan şahıs, ikinci siparişinde motosikleti çaldı. Şoke eden gerçek bir müşterinin siparişinin gelmemesi üzerine iş yerini arayarak şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı. Hırsızlığın yaşandığı işletme sahibi ise "Son zamanlarda Esenyurt’ta bu şikayetlerin yoğunlaştığını duyuyoruz. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yer: Esenyurt! Müşteri 'siparişim gelmedi' dedi, gerçek şoke etti

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi çalıştığı yerin motorsikletini çaldı. İşletme sahibini şoke eden gerçek müşterinin siparişinin gelmemesi üzerine yaptığı şikayet telefonuyla ortaya çıktı. Esenyurt'ta bu tarz olayların yoğunlaştığını ifade eden işletme sahibi, yetkililerden buna önlem almasını istedi.

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İKİNCİ SİPARİŞTE MOTOSİKLETİ ÇALDI

Olay, dün sabah 11.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bir kebapçıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kebapçıda işe başlamak için iş başvurusunda bulunan bir şahıs, çalışmaya başladı. Şahıs, iş yerine gelen sipariş üzerine yaya olarak gidebileceği mesafede motosikleti almak istedi. Fakat iş yeri yetkilisi yürüyerek gidebileceğini söyleyerek motosikleti kendisine vermedi. Bunun üzerine, kebapçıya gelen ikinci sipariş üzerine mesafe uzak olduğu için, şahsa motosikletle gitmesi söylendi. Hazırlanan siparişi ve POS cihazını alan şahıs motosiklete atlayarak iş yerinden ayrıldı.

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GERÇEK MÜŞTERİNİN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Müşteri siparişi henüz gelmediği için, iş yerini arayarak şikayette bulundu. Bunun üzerine dükkan yetkilileri, GPS üzerinden motosikletin nerede olduğuna baktı. O sırada, motosikletin Esenyurt’taki siparişi götürmek yerine, Avcılar Parseller’de bir tamircide olduğunu fark etti. Yetkili personel, tamirciye gittiğinde ise, ‘Motosikletin sadece gevşeyen aynasını sıktık’ cevabıyla karşılaştı. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"ESENYURT'TA BU ŞİKAYETLERİN YOĞUNLAŞTIĞINI DUYUYORUZ"

Hırsızlığın yaşandığı işletmede yetkili olan Turhan Polat, “Şahıs sabah 11.30 sıralarında iş başvurusunda bulundu. Kendisinden bazı evraklar istedik. Nüfus cüzdanının ve ehliyetinin evde olduğunu söyledi. Nüfus kayıt örneğini verdi. İşe başlattık. İlk gelen sipariş yakın bir yer olduğu için yürüyerek gitmesini söyledik. Motor istedi, vermedik. İkinci sipariş geldiğinde mesafe uzak olduğu için motoru verdik. Siparişi götürürken yanına POS cihazını da aldı. Gitti. Aradan baya bir süre geçti. Müşteri, siparişinin gelmediğini söyledi. Biz GPS’e baktığımız zaman motorun Avcılar Parseller’de bir motor tamircisinde olduğunu fark ettik. Sinyal orada kesildi. Tamirciye gittiğimiz zaman oradaki şahıs, ‘buraya geldi, fakat aynasını sıktırdı’ dedi. Hırsız, Esenyurt’ta farklı bir iş yerinde yine aynı yöntemle sabah iş başı yapıp, siparişe giderken motoru çalmış. Son zamanlarda Esenyurt’ta bu şikayetlerin yoğunlaştığını duyuyoruz. Bunlara önlem alınmasını istiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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