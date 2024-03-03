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  4. Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.03.2024 21:26
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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ortalığı karıştırdı. Bir ev sahibinin kiracısına ait eşyaları sokağa attığı, o eşyaların da yağmalandığı iddia edildi. Gerçek ise bambaşka çıktı. Linç kampanyasına uğrayan ev sahibi başına gelene isyan etti.

Yer: Esenyurt! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Gerçek ise bambaşka çıktı

Gören şaştı, kaldı. Evden ayrılan kiracının koltuğu, halısı, dolabı hatta tenceresi de yağmalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki aldı.

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GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Esenyurt'ta bir ev sahibinin kiracısına ait eşyaları sokağa attığı, o eşyaların da yağmalandığı iddia edildi. O kiracı yabancı uyrukluydu. İddiaya göre 2 aydır da kirayı ödemiyordu. Evin boşaltılmasını isteyen ev sahibi, kiracısına ulaştığında onun deport edildiğini öğrendi. Kiracı da borcuna karşılık eşyaları ev sahibine vermişti.

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"SPOTÇU KOMİK BİR MEBLAĞ SÖYLEYİNCE..."

Ev sahibi, "Deport edilmiş. Ben bir süre kirayı alamadım. Ben iki aydır mağdurum. Hala benim alacağım var onlardan. Deport edilmiş. Evi boşaltabilirsin diye kendisi bana mesaj attı. Televizyon, bilgisayar tarzı şeyler zaten yok. Ben spotçuyu çağırdığımda komik bir meblağ söyleyince, '200-300 kira verin hepsini çıkarayım' deyince gerek yok ben çıkarırım dedim" diye konuştu.

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BEĞENDİKLERİ EŞYAYI ALIP GÖTÜRDÜLER

Show Haber'in haberine göre ev sahibi evdeki eşyaları kapının önüne çıkardı. Buraya gelenler ise beğendikleri eşyayı alıp götürdüler.

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